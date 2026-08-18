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    Ministro Alvarado por reapertura de Los Libertadores: “Este paso no estaba cerrado por capricho ni por ineficacia”

    El ministro del Interior, además destacó que la reapertura “va a permitir que en el día de hoy aproximadamente 1.200 camiones puedan ingresar a nuestro país y llevar su carga a destino”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, valoró la reapertura del paso Los Libertadores apuntando que “va a permitir que en el día de hoy aproximadamente 1.200 camiones puedan ingresar a nuestro país y llevar su carga a destino”.

    Según añadió Alvarado, “este paso no estaba cerrado por capricho ni por ineficacia, estaba cerrado simplemente por la adversidad de las condiciones climáticas y nuestra gente, las maquinarias y la disposición siempre estuvo al servicio de superar las consecuencias de la adversidad climática”.

    En la misma línea, el ministro destacó que “hoy día estamos dando un paso importante en la regularización del flujo de transporte de carga desde Argentina hacia nuestro país y esperamos que en los próximos días, las próximas semanas, las condiciones de clima definitivamente sean más benignas, mejoren y nos permitan volver a la normalidad”.

    Asimismo, Alvarado señaló que cuando el paso está cerrado el flujo se deriva hacia el sur del país, donde los pasos “no tienen las mismas condiciones ni la misma habitabilidad como el que conocemos aquí en Los Libertadores”.

    Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange destacó que Los Libertadores represente aproximadamente el 50% de la carga que ingresa a Chile, apuntando que cada día que los camiones pasan detenidos afecta al abastecimiento del país.

    “Cada hora, cada día que los camiones están detenidos, tiene un impacto no solo económico, tiene un impacto también en la provisión de alimentos, de suministros”, añadió, enfatizando que sólo el año 87′ estuvo más tiempo cerrado, con un total de 61 días.

    “Esperamos en el corto plazo se recupere el funcionamiento no solo desde el punto de vista económico, logístico, de transporte y carga, sino también desde el punto de vista turístico”, agregó.

    Respecto al abastecimiento, Alvarado además sostuvo que “indudablemente que cuando un paso de la importancia que tienen Los Libertadores está cerrado por 34 días de manera continua, tiene un efecto económico comercial en abastecimiento de productos, pero afortunadamente esa situación se logró administrar de la mejor manera posible”.

    “Ahora con esta reapertura pensamos que si las condiciones del clima nos siguen acompañando, no deberíamos tener ninguna dificultad en los meses próximos”, agregó.

    Cabe recordar que la vía funcionará de forma unidireccional, ingresando los vehículos de carga desde Argentina a Chile, martes, miércoles y jueves y desde Chile a Argentina, viernes y sábado.

    Ante esto, De Grange, detalló que “vamos a evaluar probablemente al ritmo que se están despachando los camiones, a lo mejor podemos acortar antes y dar el giro que era viernes y sábado hacia Argentina, adelantarlo probablemente a jueves. Por eso es un monitoreo diario”.

    De igual forma, señalaron que se evaluará la apertura para el turismo una vez que haya sido despachado el mayor número de camiones.

    Reforma de Seguridad

    En la ocasión, el ministro Alvarado además se refirió a la reforma de seguridad y el nuevo estado de excepción, señalando que “el Gobierno ha hecho una propuesta en materia constitucional para proveernos como país de mayores herramientas para combatir a las organizaciones criminales”.

    Asimismo mencionó que “el debate parlamentario permitirá buscar principios de acuerdo que determinen, primero, la necesidad de crear este nuevo estado de excepción constitucional y, en segundo lugar, los plazos por los cuales puedan desarrollarse por iniciativa de su Excelencia el Presidente de la República en la medida que se den ciertas condiciones que atenten seriamente contra la seguridad”.

    Más sobre:Paso Los LibertadoresClaudio AlvaradoLouis de GrangeReapertura

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