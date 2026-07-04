10 historias inéditas que ofrece el Mundial

El Mundial de 2026 tiene muchas particularidades. No solo es el primero que se realiza en tres sedes, sino que también ha dejado historias diversas que combinan el humor, el drama y la excentricidad. Aquí, una selección de aquellos momentos que quedarán para la posteridad.

Los parches de Messi

Se dice que este Mundial es el último baile de Lionel Messi. Sin embargo, su impresionante rendimiento pone en duda esa aseveración. Otra de las cosas que han llamado poderosamente la atención es la gran cantidad de parches que tiene la camiseta del 10 argentino. Más que cualquier otro jugador.

Lionel Messi cuenta con numerosos parches en su camiseta. Foto: Argentina/X

La tricota tiene cinco distintivos. A saber: campeón del mundo vigente; parche dorado para selecciones que alguna vez ganaron la copa; Legacy Badge, que distingue a los futbolistas que han disputado cinco o más certámenes planetarios. En su caso, aparece con una silueta de sus festejos: Balón de Oro, que los distingue como el MVP de Qatar 2022, y United for Peace, que es el lema de la FIFA.

“Sismo artificial”

México es una de las grandes sensaciones de este Mundial. Los aztecas llevan una campaña perfecta, con cuatro triunfos en igual cantidad de partidos y sin recibir goles en contra. La fanaticada local volvió a creer en su selección y la euforia ha sido de tal magnitud que logró activar los sensores de las estaciones sismológicas.

El inusual fenómeno se dio después del primer gol de Julián Quiñones ante Ecuador. El tanto hizo gritar a los casi 80 mil espectadores que llenaron el estadio Azteca en la capital y su vibración provocó una alteración en los instrumentos para medir los movimientos telúricos.

Permiso para bailar

Brasil es otro de los eternos candidatos. Esta vez llega comandado por el italiano Carlo Ancelotti, el primer DT extranjero en la historia de la Verdeamarela. Carletto ha entrado bien en el grupo y se ha adaptado en la dinámica.

Una de las situaciones controvertidas en los goles de la Canarinha es la forma de celebrar. Generalmente con bailes, que no siempre caen bien en sus rivales. Al ser consultado por esto, el entrenador dio su postura. “En las nuevas reglas no está prohibido bailar. Se puede celebrar y se puede bailar”, señaló. Eso sí, matizó afirmando que “cualquier jugador puede hacer lo que quiera con respeto a todo el mundo”.

Sudafricanos con joyas

Sudáfrica logró superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial. Los Bafana Bafana empataron con República Checa y vencieron a Corea del Sur. Sin embargo, hicieron noticia por un particular incentivo que recibieron tras igualar con los europeos.

Resulta que cada jugador e integrante del cuerpo técnico recibió joyas y relojes personalizados avaluados en US$ 50 mil, producto de un acuerdo entre la Asociación Sudafricana de Fútbol y la joyería Icebox, con sede en Atlanta.

El pequeño Mora

Gilberto Mora es una de las revelaciones de este Mundial. El volante ofensivo mexicano se ganó la titularidad y fue clave en la victoria ante Ecuador por 2-0, en los dieciseisavos de final. De paso, con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo futbolista más joven en disputar una eliminatoria directa en la cita planetaria tras Pelé.

Con apenas 1,68 metros, el mediocampista que jugó el Mundial Sub 20 del año pasado en Chile vivió un divertido momento en la ceremonia previa al encuentro ante los ecuatorianos, cuando en la formación tenía delante a un niño. El problema es que este era solo un poco más bajo que él, por lo que Julián Quiñones fue en su auxilio y le pasó el pequeñito que estaba con él.

💚🤍❤️🙌😆Quiñones le tuvo que cambiar al niño a Gilberto Mora porque lo tapaba.😂 pic.twitter.com/XbzipL95X1 — Gurú Político (@guruchuirer) July 1, 2026

Cervezas y brujos

La presencia de Inglaterra en el Mundial ha significado que se dispare el consumo de alcohol en los lugares donde han jugado. Por ejemplo, cuando se disputó el partido frente a Croacia en Arlington, se registró un récord de ingesta de 45.349 cervezas. La mayor parte de los parroquianos eran hinchas del equipo de los Tres Leones.

Por otro lado, la estrella Harry Kane fue víctima de la acción de un brujo de Ghana, quien le lanzó un conjuro para que no les anotara. Eso sí, aclaró que era solo por ese encuentro. Curiosamente, el delantero anduvo con la pólvora mojada en el duelo con los africanos, pero en los siguientes encuentros, ya sin el “hechizo”, recuperó sus poderes goleadores.

Muertes inesperadas

El 23 de junio, una noticia golpeó duramente al equipo francés. La madre del DT Didier Deschamps falleció, lo que obligó al estratega a viajar de urgencia a su país para estar en sus funerales. La situación provocó que, frente a Noruega, su ayudante Guy Sthépan fue el encargado de dirigir al equipo. Asimismo, en el partido contra Suecia, Kylian Mbappé corrió a abrazarlo tras convertirles a los escandinavos.

Otro francés que vivió un duro golpe fue el DT de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, quien abandonó una conferencia de prensa al ser consultado por la muerte de su padre. En un principio, se dijo que se enteró en ese momento, pero luego la federación aclaró que el técnico ya sabía la noticia.

Ambas situaciones se sumaron a la que vivió el neerlandés Cody Gakpo y su pareja, quien perdió al bebé que esperaban poco antes del partido contra Marruecos. El delantero anotó y rompió en llanto.

“Soy Borja Iglesias”

La seguridad en torneos de este tipo siempre ofrece situaciones que suelen ser llamativas. Una de las más pintorescas fue la que vivió Borja Iglesias, delantero de España, quien no fue reconocido por los guardias cuando regresaba a la concentración.

Borja Iglesias no fue reconocido por la seguridad del hotel donde se hospedaba España.

El expupilo de Manuel Pellegrini quiso entrar al hotel en Chattanooga tras un día libre que el seleccionador Luis de la Fuente le dio al plantel. Sin embargo, al regresar, un funcionario le pidió la acreditación y su nombre, pero no contaba con dicha credencial. “Soy jugador de la Selección, necesito entrar. Soy Borja Iglesias”, insistió. Ante ello, se vio obligado a llamar a la concentración para probar que era parte de la delegación hispana.

Un jugo misterioso

La victoria 2-0 de Estados Unidos sobre Australia permitió apreciar una imagen no tan común: un árbitro lesionado. El infortunio le sucedió al juez alemán Felix Zwayer, quien se dejó caer durante los primeros segundos de los seis minutos que adicionó en el segundo tiempo. Los jugadores Folarin Balogun y Aiden O’Neill lo ayudaron a elongar la pierna izquierda.

Rápidamente, la jueza mexicana Katia García corrió con una botella con un misterioso líquido. Luego se supo que lo que bebió el réferi fue un jugo de pepinillos, conocido por su gran capacidad para aliviar calambres en menos de 60 segundos, pues el vinagre activa un reflejo sensorial que frena la contracción muscular. Eso le permitió reincorporarse y terminar el partido.

Dosud jste si jí na MS mohli všimnout třeba v zápase USA - Austrálie (2:0). Když rozhodčí Felix Zwayer dostal křeče, Katia Garcia mu donesla coby 4. sudí "nakopávák" pickle juice, tzv. šťávu z nakládaných okurek.pic.twitter.com/GoO9oyXaks — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) June 22, 2026

Un bebé y una suspensión

El nacimiento de un bebé siempre es una buena noticia. Y así fue como lo tomó el delantero belga Jérémy Doku, quien se convirtió en padre por primera vez durante el Mundial. El futbolista no quiso perderse el acontecimiento y viajó a Londres para acompañar a su esposa, con la autorización del cuerpo técnico de su selección.

La decisión fue aplaudida por la delegación de su país. Sin embargo, fue criticada por la periodista France Pierron, de L’Equipe. “¿Vas a dejar todo eso para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, donde el padre es inútil?”, señaló, lo que le valió su salida del espacio donde emitió estos dichos. Además, el propio medio se disculpó con el jugador.