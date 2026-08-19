Las Diablas empatan ante Australia y quedan eliminadas de la disputa del título del Mundial de Hockey
La selección chilena igualó 4-4 ante las oceánicas y terminó última del Grupo A con un punto. Ahora disputará la fase por los puestos 9° al 16°.
Chile quedó sin opciones de avanzar a la fase por el título del Mundial de Hockey Césped luego de empatar 4-4 ante Australia, en su último partido por el Grupo A del torneo.
Las Diablas necesitaban una victoria para mantener sus posibilidades de clasificación, además de esperar un triunfo de Países Bajos frente a Japón. Sin embargo, el empate ante las oceánicas dejó al equipo nacional en el último lugar de su zona, con un punto.
Australia abrió la cuenta a los 29 minutos mediante Courtney Schonell, aunque Chile respondió rápidamente con el empate de Laura Muller a los 33′. Abigail Wilson volvió a adelantar a las australianas a los 40′, antes de que Manuela Urroz estableciera el 2-2 a los 46′.
En el último cuarto, Claire Colwill marcó el 3-2 para Australia a los 51′, pero Florencia Barrios igualó nuevamente un minuto después. A los 54′, Fernanda Villagrán convirtió mediante penal y puso por primera vez a Chile en ventaja.
El equipo nacional estuvo cerca de quedarse con el triunfo, pero Mariah Williams anotó el 4-4 en el último minuto y cerró el marcador.
Con este resultado, Chile deberá disputar la ronda que definirán las posiciones entre el noveno y el decimosexto lugar. Las Diablas integrarán el Grupo G junto al otro seleccionado proveniente del Grupo A y los equipos que terminen tercero y cuarto en el Grupo D. Sudáfrica será uno de los rivales, mientras que el otro será Inglaterra o India.
En esta instancia, cada equipo juega solamente contra los dos integrantes provenientes del grupo opuesto. Además, se mantiene el resultado y los puntos obtenidos durante la primera fase frente al seleccionado del mismo grupo que también avance a esta ronda. En esta fase, Chile buscará mejorar la posición conseguida en el Mundial de 2022, cuando terminó en el 13° lugar entre 16 selecciones.
Las Diablas volverán a jugar durante la madrugada de este viernes, con rival todavía por definir entre Inglaterra e India. “Hay que ver de qué manera podemos ganar ese partido, porque esos tres puntos son fundamentales para después idealmente también ganarle a Sudáfrica y con seis pasar a jugar entre el 9° y 10° u 11° y 12°, que es uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes del torneo”, comentó el técnico Cristóbal Rodríguez.
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