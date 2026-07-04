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    Didier Deschamps, el DT con más triunfos en la historia de los Mundiales

    El francés alcanzó las 17 victorias en la máxima cita tras la clasificación de Francia a octavos de final. Superó al alemán Helmut Schön y buscará ampliar la marca este sábado ante Paraguay.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Didier Deschamps, el DT con más triunfos en la historia de los Mundiales. Lui Siu Wai

    Didier Deschamps llegó al Mundial sabiendo que es su última competencia al frente de Francia. Antes del inicio del torneo confirmó que dejaría el cargo una vez terminada la máxima cita. Cuatro partidos después, el entrenador de 57 años sumó un nuevo registro a una trayectoria que lo ubica entre los técnicos más importantes de la historia.

    Con la victoria de la selección gala sobre Suecia, en los dieciseisavos de final, el adiestrador alcanzó los 17 triunfos en Copas del Mundo, con lo que se transformó en el entrenador con más duelos ganados en la competencia. Superó los 16 que consiguió Helmut Schön durante su ciclo al mando de Alemania Federal entre 1964 y 1978 (fue campeón del certamen en 1974).

    El registro considera los cuatro éxitos de Francia en esta edición, que le permitieron avanzar hasta octavos de final. Este sábado enfrentará a Paraguay (17.00).

    Deschamps superó el registro de Helmut Schön, técnico de Alemania Federal entre 1964 y 1978. Foto: @dfb_team

    Hombre récord

    Antes de la nueva marca, Deschamps ya pertenecía un grupo reducido de la historia del fútbol. En 1998 levantó el trofeo planetario como capitán de Les Bleus. Dos décadas más tarde condujo a su país al título en Rusia 2018. Es una de las tres personas que han conquistado el Mundial como jugador y entrenador. Antes lo lograron Mário Lobo Zagallo (Brasil, 1958 y 1962 como futbolista y 1970 como DT) y Franz Beckenbauer (Alemania, 1974 como futbolista y 1990 como DT).

    Así entonces su vínculo con la selección gala comenzó mucho antes de asumir el banco. Ahí debutó en 1989 como futbolista y disputó 103 partidos. Se destacó como mediocampista defensivo.

    También desarrolló una carrera de primer nivel en clubes. Comenzó en Nantes. Luego jugó en Olympique de Marsella, Girondins de Bordeaux, Juventus, Chelsea y Valencia. Con el OM ganó la Champions League de 1993, título que también consiguió con la Vecchia Signora, en 1996.

    Su trayectoria como entrenador comenzó inmediatamente después del retiro. Dirigió al Monaco durante cinco temporadas. Ahí alcanzó la final de la Champions en 2004 (perdió ante el Porto de José Mourinho). Luego, asumió el desafío de reconstruir a la Juve tras su descenso por el escándalo de corrupción del fútbol italiano. Logró ascender a la Serie A, pero después regresó a Francia para conducir al Marsella, donde obtuvo la Ligue 1 y tres Copas de la Liga.

    En julio de 2012 asumió la selección francesa. Desde entonces clasificó a cuatro Mundiales consecutivos. En Brasil 2014 fue eliminado por Alemania en cuartos de final. En Rusia 2018 consiguió el título y en Qatar 2022 llegó nuevamente a la final, donde perdió ante Argentina en la definición por penales.

    Deschamps ha dirigido dos finales de Mundiales, con un triunfo y una derrota. CARL RECINE

    El último mes

    En Norteamérica, sus semanas han estado marcadas por un trágico episodio familiar. En medio del torneo, Deschamps viajó de urgencia a Francia debido al fallecimiento de su madre. El DT asistió al funeral. Regresó posteriormente a Estados Unidos para reincorporarse al plantel antes del encuentro frente a Suecia, en dieciseisavos de final.

    Tras esa victoria, los futbolistas, particularmente, Kylian Mbappé, le dedicaron el triunfo. Ahora, anticipa un partido exigente ante Paraguay: “Es un equipo sólido. Tendremos que jugar a un gran nivel. Es un rival que tiene calidad y talento. Tiene ese ADN sudamericano que los hace tenaces. No están en los octavos de final por casualidad”.

    El partido representa para Deschamps la oportunidad de ampliar sus marcas. Con 23 partidos como DT de Francia, está a tres de superar al mismo Schön como el seleccionador con más duelos dirigidos en Copas del Mundo. Luego, otra meta individual es ser el segundo entrenador en ganar dos Mundiales. El único que lo hizo hasta ahora es el italiano Vitorio Pozzo (1934 y 1938).

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