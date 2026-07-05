El Ejército israelí mató este domingo a un adolescente palestino de 16 años e hirió a otros dos menores en el campo de refugiados de Qalandia, en Cisjordania, según informó el Ministerio de Sanidad palestino.

La víctima fue identificada como Walid Nidal Walid Abu Sneina, de 16 años.

“El niño Walid Nidal Walid Abu Sneina fue martirizado y otros dos niños resultaron heridos por balas de ocupación en las extremidades inferiores en Qalandia”, señaló Sanidad en un comunicado.

La Media Luna Roja Palestina informó previamente que sus equipos prestaron atención médica a un joven que recibió un disparo en el muslo con munición real durante una incursión israelí en el mismo campamento.

La agencia oficial palestina Wafa también reportó la muerte del adolescente y señaló que los otros dos menores heridos recibieron impactos en las extremidades inferiores.

Hasta el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el incidente.

Reportan muerte de adolescente palestino por fuego israelí en Cisjordania. Imagen referencial.

Otro menor muerto tras bloqueo en control militar

En paralelo, la agencia Wafa informó que un bebé palestino de cuatro meses murió este domingo luego de que no pudiera ser trasladado a tiempo a un hospital.

Según el reporte, el traslado fue bloqueado por un puesto de control militar israelí en la entrada de Deir Amar, cerca de Ramala.

El caso se conoce en medio de nuevas denuncias por la situación de niños y adolescentes palestinos en Cisjordania ocupada.

La ONG israelí B’Tselem publicó esta semana un informe en el que denunció la muerte de 54 niños y adolescentes palestinos por fuego israelí en Cisjordania durante 2025. Según la organización, el Ejército mantiene retenidos 18 cuerpos, lo que impide que sean enterrados.

La entidad también señaló que, entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de junio de 2026, las fuerzas israelíes mataron a 236 niños y adolescentes palestinos en Cisjordania, mientras que otros cinco fueron asesinados por colonos.

B’Tselem sostuvo que ningún soldado israelí ha sido imputado por esos casos y acusó una política de fuego “imprudente” que, a su juicio, entrega a los militares “licencia para matar”.