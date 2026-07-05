Récord de apagones en Cuba: estiman que cortes de luz afectarán simultáneamente al 72% de la isla en hora punta

La crisis energética en Cuba no da tregua y se encamina a marcar un nuevo y complejo récord. Según los datos entregados por la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), se prevé que este domingo hasta el 72% del territorio cubano permanezca sin suministro de manera simultánea durante el horario de mayor consumo.

El panorama ya venía mostrando señales críticas el pasado viernes, cuando el sistema registró su mayor colapso previo al afectar al 71% de la población en la franja vespertina y nocturna.

Aquel episodio coincidió con la salida de operaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el principal bloque generador de la isla, en lo que representa la decimoséptima falla de esta planta en lo que va de 2026.

De acuerdo al reporte diario de la UNE, los cortes de luz se han mantenido de forma ininterrumpida durante las últimas 24 horas, incluso durante la madrugada debido a la severa falta de capacidad de generación.

Para la hora punta de este domingo, las proyecciones estatales estiman una disponibilidad de apenas 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda que escalará a los 3.100 MW, lo que se traduce en un déficit cercano a los 2.200 MW, obligando a una desconexión programada y real de 2.230 MW para evitar un desplome desordenado de toda la red.

En la jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) estarán fuera de servicio por averías o mantenimiento. A esto se suma la paralización de 106 motores de generación, dos centrales flotantes y otras dos plantas que no han podido operar ante la aguda escasez de combustible importado.

Actualmente, la matriz energética cubana se sostiene en un 40% a través de la generación termoeléctrica, que utiliza crudo local, otro 40% mediante motores que dependen de diésel y fueloil importados, y un 20% restante que se distribuye entre gas y energías renovables, principalmente solar.

Es así que el propio Gobierno cubano ha calificado la situación actual del SEN como “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, en el marco de los cortes en La Habana que ya superan las 20 horas consecutivas.

Cuba requiere cerca de 100.000 barriles de petróleo diarios para funcionar, produciendo internamente solo 40.000. De acuerdo con diversos estudios, revertir el deterioro del sistema requeriría una inyección urgente de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, tras años marcados por la infrafinanciación crónica y la obsolescencia de sus instalaciones.