Microbus atropella a una persona en calle Condell de Valparaíso

Una persona falleció tras ser atropellada por una locomoción colectiva durante este domingo. Los hechos ocurrieron en la calle Condell, ubicada en la comuna de Valparaíso.

El accidente automovilístico ocurrió con un microbus marca Mercedes-Benz que, al impactar a la víctima, provocó que esta perdiera la vida. La detención del imputado que iba tras el volante fue controlada por el Ministerio Público.

Según detalló el persecutor del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Valparaíso, Germán Klug, solicitaron una ampliación en la captura del imputado por un plazo de 48 horas, que fue acogida por el tribunal.

“Existen múltiples diligencias pendientes para esclarecer si había un tipo de participación de sustancia o alcohol en la conducción, además de algunas diligencias del Servicio Médico Legal (SML)”, detalló el fiscal. Por lo mismo, el sujeto permanecerá privado de libertad hasta el martes 7 de julio a las 11 de la mañana.