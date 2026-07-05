Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en Líbano producto de ataques del Ejército de Israel durante las últimas 24 horas, pese al alto el fuego formalmente en vigor.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Sanidad libanés, desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias de Hezbolá, se contabilizan 3.304 fallecidos.

En ese sentido, el organismo precisó que los bombardeos israelíes han dejado un total de 4.304 muertos y 12.203 heridos en el país, con especial impacto en el sur de Líbano.

Dos muertos y cuatro heridos dejan ataques israelíes en Líbano pese al alto el fuego. Imagen referencial.

La zona ha sido escenario de constantes ataques de Israel contra poblaciones de una región parcialmente invadida por sus fuerzas. El Ejército israelí ha argumentado que busca establecer una “zona de seguridad” para proteger a las comunidades del norte de su territorio.

Por su parte, el Gobierno de Líbano ha denunciado que buena parte de los bombardeos tienen un carácter indiscriminado y que algunos han sido dirigidos deliberadamente contra civiles y militares.

Las acciones israelíes también han generado advertencias desde Teherán, que sostiene que estas podrían constituir violaciones del preacuerdo firmado con Estados Unidos y afectar el proceso de paz en Oriente Próximo.