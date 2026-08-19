Gremios del transporte de carga exigen al gobierno aplicar el Mepco ante nueva alza del diésel

Los gremios del transporte de carga por carretera exigieron al gobierno aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ante la nueva alza del petróleo diésel que se materializaría a partir de este jueves 20 de agosto.

A través de una carta firmada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), la Asociación Gremial del Transporte Internacional de Carga de Chile (Agetich), Chile Transporte y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y enviada al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los representantes del sector plantearon que el mecanismo debe operar conforme a lo establecido en la ley, con un incremento en torno a los $30 por litro.

Los gremios manifestaron su “enérgico rechazo” a cualquier alternativa distinta a la aplicación del Mepco, argumentando que una medida de ese tipo perjudicaría directamente a la ciudadanía y significaría, a su juicio, “incumplir un acuerdo planteado por el propio Ejecutivo y dañar las confianzas construidas a partir del mes de marzo”, señalaron.

El sector advirtió además que las empresas de transporte de carga ya no cuentan con margen para absorber nuevas y fuertes alzas en el precio del combustible, debido al impacto que estas tendrían sobre la sostenibilidad de la actividad y la viabilidad de las compañías.

Los gremios también expresaron su preocupación por los efectos que un aumento mayor del diésel podría generar sobre la inflación. En ese sentido, sostuvieron que una nueva alza sería especialmente perjudicial en un escenario en que el país requiere recuperar su actividad económica.

La solicitud se produce en medio de las expectativas por el ajuste de los precios de los combustibles que comenzará a regir esta semana, con los transportistas poniendo el foco en el cumplimiento de las reglas establecidas para el funcionamiento del Mepco.