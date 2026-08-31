“Competimos de igual a igual con carreras universitarias de prestigio histórico”

La educación técnico-profesional posee el 44,7% de los estudiantes de pregrado de la educación superior, del orden de 613.300 jóvenes y adultos que cursan estudios en este subsistema. Para Nicolás Ocaranza, vicerrector académico de AIEP, este salto tiene que ver con los atributos que posee este subsistema de la educación superior.

“El primer atributo es la pertinencia de los programas, que se diseñan y revisan mucho más cerca del sector productivo, con carreras de dos a cuatro años que permiten actualizar contenidos al ritmo en que cambian las industrias. Eso asegura pertinencia y empleabilidad. El segundo es su capacidad de acoger trayectorias no lineales: hoy la educación técnico-profesional recibe a miles de personas que buscan una reconversión laboral o que necesitan compatibilizar trabajo y estudio”, afirma el especialista.

¿Cómo responde la educación técnico-profesional a la empleabilidad de sus egresados?

La empleabilidad es el indicador que valida todos los atributos de la educación técnico-profesional. Según los datos que publica el portal Mifuturo, hay decenas de programas técnicos y profesionales no universitarios con empleabilidad al primer año de egreso por sobre el 90% en áreas tan distintas como salud, ingenierías, informática, administración y educación. Nuestro sector presenta hoy una demanda alta y sostenida por parte del sector productivo, lo que se refleja en que un número creciente de sus egresados obtiene ingresos por sobre el millón de pesos en los primeros años tras titularse. Hoy hay sectores con escasez documentada de talento técnico calificado —minería, energía, salud, tecnología, logística— que tradicionalmente han encontrado en los institutos profesionales y centros de formación técnica su principal fuente de nuevos trabajadores a mediano plazo. Es decir, en empleabilidad y sueldos, la educación técnico-profesional compite de igual a igual con muchas carreras universitarias de alto prestigio histórico.

¿Cree que existe una mayor valoración de la educación técnico-profesional por parte de las familias?

Efectivamente, porque la educación técnico-profesional se convirtió en una de las rutas formativas más racionales que existen hoy en Chile para construir una trayectoria laboral sólida y con capacidad real de adaptarse al futuro. La relevancia de nuestro subsistema no se sostiene en un discurso reivindicativo, sino en el hecho de que prácticamente uno de cada dos jóvenes y adultos chilenos elige hoy esta ruta.

¿Qué desafíos debe enfrentar la educación TP para consolidarse plenamente, como sucede en Alemania, por ejemplo?

Chile necesita avanzar en tres frentes a la vez: un sistema de capacitación continua, una articulación más profunda con la empresa, y una estrategia de posicionamiento social para la educación técnico-profesional. El primero tiene relación con que nos falta un sistema país de aprendizaje continuo a lo largo de la vida laboral, no solo de formación inicial. Singapur lo resolvió con capacitación permanente de toda su fuerza laboral. El segundo desafío es que la articulación real entre la formación y el sector productivo necesita profundizarse y generar los incentivos necesarios para que la educación dual sea una realidad y no una promesa discursiva. Y el tercero es comunicacional: avanzar en el prestigio social de lo técnico. Incluso los países más avanzados en esta materia siguen trabajando activamente, pues persiste la tendencia a valorar el título universitario por sobre la calificación técnica, y cambiar esa percepción requiere una estrategia comunicacional deliberada y sostenida en el tiempo, no solo buenos resultados de empleabilidad.