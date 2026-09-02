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    Frío, viento y las condiciones del terreno: los desafíos de la nueva edición del Patagonian International Marathon

    Más de dos mil competidoes protagonizarán la nueva edición que se desarrollará en Torres del Paine con distancias desde los 10 a los 42 kilómetros.

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    El Deportivo

    Más de dos mil corredores provenientes de 50 países y casi 100 comunas chilenas llegarán durante septiembre hasta Torres del Paine para participar en una nueva edición del Patagonian International Marathon, una de las competencias deportivas más emblemáticas del extremo sur del país.

    La convocatoria de este año marcó un récord: la organización agotó la totalidad de los cupos con más de dos meses de anticipación, reflejando el creciente interés internacional que despierta una carrera reconocida tanto por su exigencia como por los paisajes que acompañan sus recorridos de 10K, 15K, 21K, 30K y 42K. El éxito fue tal que ya se abrieron anticipadamente las inscripciones para su edición de 2027.

    Además de su relevancia deportiva, el evento movilizará a miles de corredores y acompañantes hasta la Región de Magallanes, contribuyendo a activar la economía local y adelantar el inicio de la temporada turística en la zona.

    Una carrera donde el entorno también compite

    Lagos, montañas y las imponentes siluetas del Paine Grande y los Cuernos del Paine convierten al evento en una experiencia única. Sin embargo, el mismo entorno que atrae a deportistas de distintas partes del mundo también transforma la carrera en un desafío muy diferente al que supone correr en una ciudad.

    El ripio, las curvas, las pendientes, el viento y los cambios bruscos de temperatura obligan al organismo a adaptarse constantemente durante el recorrido. La Dra. Eva Peña, especialista en Medicina del Deporte y la Actividad Física de Clínica CRL, explica que, mientras el asfalto permite mantener una zancada más estable y predecible, el terreno patagónico exige continuos ajustes de dirección y apoyo.

    “En el ripio, las curvas y los desniveles, cada zancada exige microajustes constantes, lo que activa muchos más músculos estabilizadores que en una carrera urbana. Esto es positivo para la fuerza funcional, pero también multiplica la fatiga neuromuscular”, señala la especialista.

    Las pendientes también modifican la exigencia física. En las subidas aumenta la demanda sobre las caderas y los tobillos, mientras que en los descensos el cuádriceps debe realizar contracciones excéntricas que provocan un daño muscular mayor que el generado al correr sobre un terreno plano, incluso a una velocidad menor.

    A ello se suma la variación permanente de la frecuencia cardíaca. Los ascensos pueden llevar al corredor a superar el umbral de esfuerzo planificado, por lo que intentar mantener un ritmo fijo durante toda la competencia puede ser contraproducente.

    En una carrera de estas características, el ritmo objetivo pierde sentido como única referencia. Es importante aprender a competir también por percepción de esfuerzo y adaptar la intensidad a las condiciones del terreno”, agrega la Dra. Peña.

    Las otras variables de la carrera

    El clima patagónico añade una exigencia que muchas veces no está presente en las competencias urbanas. Las bajas temperaturas y el viento aumentan la pérdida de calor corporal, especialmente si la ropa se encuentra húmeda por el sudor o la lluvia. El frío también reduce el flujo sanguíneo periférico y la elasticidad muscular y tendinosa, elevando la importancia de realizar un calentamiento más prolongado.

    Otro riesgo es la deshidratación silenciosa. Con bajas temperaturas disminuye la sensación de sed, aunque el organismo continúa perdiendo líquido mediante la sudoración y la respiración.

    Por esta razón, la Dra. Peña recomienda utilizar vestimenta por capas que permita evacuar la humedad y protegerse del viento, además de seguir un plan de hidratación establecido por horarios, sin esperar a sentir sed.

    El consejo es preparar el cuerpo para la carrera que realmente se va a enfrentar: terreno irregular, descensos, frío y viento. La distancia debe ser el resultado de la preparación acumulada, no un objetivo que obligue a acortar el camino”, concluye la especialista de Clínica CRL.

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