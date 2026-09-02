Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe

Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años y Juan Greibe asume el 1 de octubre

Cambio histórico en la primera línea de Aza. La empresa fundada a mediados del siglo pasado anunció este miércoles que Hermann von Mühlenbrock dejará la gerencia general de Aceros AZA a contar del 30 de septiembre, tras más de 40 años vinculado a la siderúrgica.

El expresidente de la Sofofa no de desligará del todo ya que se mantendrá como director de la compañía.

En su reemplazo asumirá el 1 de octubre Juan Greibe, actual gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos de la empresa, según informó el directorio en una declaración firmada por su presidente, Jorge Matetic.

El cambio se enmarca en lo que la compañía definió como “ un proceso de transición planificada ”, con el objetivo de que el nuevo gerente general lidere “la próxima etapa de crecimiento” de AZA.

Greibe es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y, de acuerdo con el comunicado, tiene una trayectoria en la industria siderúrgica centrada en operaciones, logística, mantenimiento y reciclaje metálico.

Inició su carrera hace más de dos décadas en AZA en Chile y luego ocupó cargos ejecutivos en Siderperú y en Gerdau Diaco, en Colombia.

Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años y Juan Greibe asume el 1 de octubre

Desde 2021, se desempeña como gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos, área que el directorio calificó como clave para el abastecimiento de chatarra ferrosa y para el desarrollo del modelo de producción circular de la empresa.

Además, desde hace un año encabeza las iniciativas de desarrollo industrial de AZA para el próximo quinquenio, una responsabilidad que la compañía consideró “especialmente relevante para la etapa que hoy comienza”.

En la declaración, el directorio destacó la trayectoria de Von Mühlenbrock, la cual ha estado ligada a la evolución de la firma y sus ciclos de crecimiento, inversión y modernización industrial.

El presidente del directorio sostuvo que la posición actual de la empresa “como referente industrial en Chile y como uno de los pocos productores de acero verde en el mundo refleja, en parte importante, la visión que Hermann impulsó durante todos estos años y su capacidad humana para comprometer a equipos, trabajadores, clientes, proveedores y aliados en torno a un proyecto común”.

Matetic añadió que la permanencia de Von Mühlenbrock en la mesa directiva permitirá “seguir contando con su experiencia y conocimiento, ahora desde un rol distinto, al mismo tiempo que Juan asume la conducción ejecutiva de una nueva etapa”. La transición, afirmó, “refleja continuidad, confianza y una mirada de largo plazo para seguir proyectando el futuro de la compañía”.

Cabe recordar que en 2017, José Luis del Río y Jorge Matetic, además de dos exgerentes generales de la empresa, Ítalo Ozzano y el propio Hermann von Mühlenbrock, cerraron la compra de Gerdau AZA al grupo brasileño Gerdau, en US$154 millones.

A mediados de 2018, los nuevos dueños tomaron el control y pusieron de nuevo en la gerencia general a Von Mühlenbrock, quien asumió un nuevo desafío corporativo tras su paso por Sofofa, gremio que presidió hasta mayo de 2017.