SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe

    El ejecutivo se mantendrá como director de la siderúrgica. Lo reemplazará el actual gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos, en lo que el directorio describió como “un proceso de transición planificada”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años y Juan Greibe asume el 1 de octubre

    Cambio histórico en la primera línea de Aza. La empresa fundada a mediados del siglo pasado anunció este miércoles que Hermann von Mühlenbrock dejará la gerencia general de Aceros AZA a contar del 30 de septiembre, tras más de 40 años vinculado a la siderúrgica.

    El expresidente de la Sofofa no de desligará del todo ya que se mantendrá como director de la compañía.

    En su reemplazo asumirá el 1 de octubre Juan Greibe, actual gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos de la empresa, según informó el directorio en una declaración firmada por su presidente, Jorge Matetic.

    El cambio se enmarca en lo que la compañía definió como “un proceso de transición planificada”, con el objetivo de que el nuevo gerente general lidere “la próxima etapa de crecimiento” de AZA.

    Greibe es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y, de acuerdo con el comunicado, tiene una trayectoria en la industria siderúrgica centrada en operaciones, logística, mantenimiento y reciclaje metálico.

    Inició su carrera hace más de dos décadas en AZA en Chile y luego ocupó cargos ejecutivos en Siderperú y en Gerdau Diaco, en Colombia.

    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años y Juan Greibe asume el 1 de octubre

    Desde 2021, se desempeña como gerente de Metálicos y Desarrollo de Proyectos, área que el directorio calificó como clave para el abastecimiento de chatarra ferrosa y para el desarrollo del modelo de producción circular de la empresa.

    Además, desde hace un año encabeza las iniciativas de desarrollo industrial de AZA para el próximo quinquenio, una responsabilidad que la compañía consideró “especialmente relevante para la etapa que hoy comienza”.

    En la declaración, el directorio destacó la trayectoria de Von Mühlenbrock, la cual ha estado ligada a la evolución de la firma y sus ciclos de crecimiento, inversión y modernización industrial.

    El presidente del directorio sostuvo que la posición actual de la empresa “como referente industrial en Chile y como uno de los pocos productores de acero verde en el mundo refleja, en parte importante, la visión que Hermann impulsó durante todos estos años y su capacidad humana para comprometer a equipos, trabajadores, clientes, proveedores y aliados en torno a un proyecto común”.

    Matetic añadió que la permanencia de Von Mühlenbrock en la mesa directiva permitirá “seguir contando con su experiencia y conocimiento, ahora desde un rol distinto, al mismo tiempo que Juan asume la conducción ejecutiva de una nueva etapa”. La transición, afirmó, “refleja continuidad, confianza y una mirada de largo plazo para seguir proyectando el futuro de la compañía”.

    Cabe recordar que en 2017, José Luis del Río y Jorge Matetic, además de dos exgerentes generales de la empresa, Ítalo Ozzano y el propio Hermann von Mühlenbrock, cerraron la compra de Gerdau AZA al grupo brasileño Gerdau, en US$154 millones.

    A mediados de 2018, los nuevos dueños tomaron el control y pusieron de nuevo en la gerencia general a Von Mühlenbrock, quien asumió un nuevo desafío corporativo tras su paso por Sofofa, gremio que presidió hasta mayo de 2017.

    Más sobre:EjecutivosHermann von MühlenbrockSofofaJuan GreibeAZANegocios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    Lo más leído

    1.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    2.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    3.
    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    4.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    5.
    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    6.
    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa