Trump afirma que Delcy Rodríguez “quiere” convocar elecciones, pero asegura que Venezuela aún “no está preparada”

En pleno acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos tras el acuerdo petrolero del 28 de agosto, que ha abierto una nueva etapa de cooperación entre ambos países, el presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la mandataria interina Delcy Rodríguez “quiere” que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía “no está preparado” para unos comicios, aunque espera que se celebren “pronto”. Poco después, Rodríguez aseguró que habrá elecciones cuando “Venezuela esté preparada”.

“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca. El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente. “Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”, declaró.

Reporter: What is stopping you from demanding Venezuela set a date for elections?



Trump: I just don’t think they are ready yet.



We took them out of a dictatorship. We want elections. Delcy wants it too, but they are not ready yet. pic.twitter.com/h8jj68maSt — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

En la misma línea, la propia Delcy Rodríguez respaldó desde Caracas las palabras de Trump, asegurando que en Venezuela habrá comicios en la medida en que esté preparado para ello, consignó el medio español 20 Minutos.

Sobre el criticado acuerdo petrolero, visto por muchos venezolanos como una claudicación ante Washington, Rodríguez expresó este miércoles su deseo de que sea para bien “del pueblo estadounidense”.

“Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para la producción de 65,000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump”, manifestó Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

En presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la líder chavista agradeció nuevamente a Trump y elogió el trabajo que el Gobierno del republicano ha hecho para alcanzar el histórico acuerdo energético que le otorga más del 20% de las reservas de crudo venezolanas a Estados Unidos.

“Chris, transmite nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo conjunto que su Gobierno ha desplegado, el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía, todo el Gobierno en su conjunto, esforzándose para llevar adelante el objetivo que es tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio”, afirmó.

Pedido de Capriles

En tanto, el líder opositor venezolano Henrique Capriles pidió este miércoles un “nuevo Gobierno” en Venezuela tras denunciar que la dirigente interina, Delcy Rodríguez, no está estabilizando la economía y “sigue la devaluación y la inflación sin freno”.

Llegó el dólar BCV a 801,17 Bs y el euro en 929,09 Bs.



Sigue la devaluación y la inflación SIN FRENO. No hay una sola medida económica para estabilizar el tipo de cambio y defender el ingreso de la familia venezolana. PURA PROPAGANDA en medios hablando de un renacer que nadie… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 2, 2026

“Es claro que Venezuela necesita un nuevo Gobierno que deje de administrar la crisis y empiece a mejorar la calidad de vida de los venezolanos”, indicó Capriles en una nota en redes sociales en la que critica que las medidas de Delcy Rodríguez no tienen efecto para paliar la crisis económica en el país.

“No hay una sola medida económica para estabilizar el tipo de cambio y defender el ingreso de la familia venezolana. Pura propaganda en medios hablando de un renacer que nadie percibe”, señaló el político, excandidato presidencial que se midió a Hugo Chavez, en 2012, y a Nicolás Maduro, en 2013.