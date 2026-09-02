A 74 años del voto femenino: legisladoras reabren debate sobre democracia y representación en el Congreso Nacional

En las elecciones de 2025, las mujeres representaron cerca del 44% de las candidaturas al Congreso y si bien la representación lograda en esos comicios por el género femenino, en el Senado y la Cámara de Diputados, de 34,4%, sigue siendo baja en comparación a los hombres, ha tenido un crecimiento sostenido desde la vuelta a la democracia, cuando las legisladoras ocupaban el 5,7% de los escaños.

En mayo un grupo transversal de diputadas presentó un proyecto para aumentar participación de mujeres en el Poder Legislativo.

En ese marco, a 74 años de la histórica conquista del voto femenino para una elección presidencial del 4 de septiembre de 1952, la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón; y las presidentas de las comisiones de Mujer y Equidad de Género de ambas corporaciones, la senadora Loreto Carvajal y diputada Eileen Urqueta, participaron de una serie de podcasts con reflexiones sobre el legado y los desafíos pendientes para la participación política de las mujeres, reabriendo el debate sobre democracia y representación del género.

Con el título de Voto femenino: nuestra voz cuenta, el espacio abordó temas como la ley de cuotas; violencia digital; compatibilización de la vida laboral, familiar y personal; participación activa en el sector público y privado; y liderazgo femenino.

Planteamientos

La senadora Paulina Núñez destacó que hay espacios que deben mantener y “seguir avanzando”.

En esa línea, hizo notar que urge expandir la participación femenina en todos los ámbitos.

La presidenta del Senado afirmó que “el liderazgo, la capacidad y la competencia sobran”, enfatizando que la colaboración es clave para asegurar lo conquistado.

“Si nos apoyamos entre todas, se facilita el trabajo …para abrir el camino a las futuras generaciones de mujeres”, sostuvo.

Ximena Ossandón, en tanto, enfatizó que, a 74 años de la conquista del voto femenino, el desafío sigue siendo avanzar hacia una participación plena de las mujeres.

En ese contexto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados advirtió que más del 80% de la violencia digital está dirigida a mujeres, afectando especialmente a quienes ejercen liderazgo y representación política.

“Las descalificaciones no sólo apuntan al contenido o a la forma, sino también a aspectos personales y físicos”, sostuvo.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal subrayó que con más mujeres en los parlamentos “se profundiza la democracia”.

Al respecto, expuso que hitos como la Ley TEA o la Ley Karin son el reflejo de conquistas históricas.

La legisladora recalcó que “aquellas luchas ganadas no pueden retroceder”, por lo que espera también “que muchas más se sumen a este esfuerzo”.

La diputada Eileen Urqueta, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, destacó que el desafío sigue siendo fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de decisión.

En ese sentido, llamó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y a asumir un rol activo en la construcción del país.

“Si queremos más derechos y que nuestra voz sea escuchada, tenemos que estar donde se toman las decisiones”, afirmó.

Todos los capítulos del podcast están disponibles en Spotify