Ministro del Deporte explica su rol en Santiago 2023: “Me voy con la conciencia tranquila de estar actuando bien”

Este martes, el ministro del Deporte Francisco Riveros se presentó por primera vez ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo hizo acompañado de la flamante subsecretaria María Paz Ríos.

En la sesión presidida por la diputada Marisela Santibáñez se tocaron diversos temas, entre ellos el rol del nuevo secretario de Estado en la Corporación Santiago 2023. Algo de ello había adelantado en una entrevista a El Deportivo, hace unos días. Sin embargo, en esta ocasión entregó nuevos detalles de su función en el área legal de la entidad durante su paso en 2019.

“Yo participé en el equipo inicial de la corporación que se creó para llevar a cabo los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Santiago 2023. Esto fue una invitación que me hizo la persona que fue nombrada directora ejecutiva en el momento, y que por mi experiencia en la dirigencia deportiva, esta es una persona que es un gran deportista, pero que no tenía experiencia en gestión deportiva, me invitó, y uno no le puede decir que no a Chile cuando tiene la posibilidad de aportar”, comenzó explicando.

“Fueron pocos meses, partí en julio de ese año y presenté mi renuncia, o sea, perdón, mi renuncia, la hice efectiva el 31 de diciembre. Ese fue mi último día trabajado en la corporación, bajo el cargo de gerente legal y de asuntos corporativos, entonces me tocó estar muy de la mano con toda la estructura legal de lo que estaba viviendo en esa época la corporación, que es bien distinto de lo que terminó viviendo, y son necesidades distintas. Un tipo de evento distinto, en términos coloquiales, un animal bien distinto el que parte al que termina”, detalló.

Las cifras

El ministro Riveros entró en detalle con respecto a los montos que se movieron en ese momento. “En esta etapa previa se transfirieron recursos por 5.021 millones en número cerrado, recursos que fueron íntegramente aceptados y que están en uno de los años que están totalmente en orden, fueron rendidos y aceptados 4.564 millones y fueron restituidos 456 millones”, aclaró.

Asimismo, detalló los motivos de esa restitución: “Primero porque y vuelvo acá al tema de la gestión y el tema de la eficiencia, siempre yo me he preocupado de cuidar hasta el último peso y además en 2019 tuvimos los eventos del 18 de octubre que patearon el tablero (...). Hubo un tema de gestión que gastamos menos y un tema de también que no se hicieron muchos de los eventos que teníamos considerados por la situación del país. Gracias a Dios y es algo que he podido hacer todos los días de mi vida, algunos días más cansado, otros días menos, pero a la hora de poner la cabeza en la almohada me voy con la conciencia tranquila de estar actuando bien, entonces estos 5.021 millones de pesos fueron íntegramente aprobados, rendidos, restituidos. O sea, sin ningún tipo de problema”.

Finalmente, enumeró las razones de por qué decidió enviar los antecedentes de la corporación a la justicia. “No tuve ninguna injerencia hasta que este año me tocó revisar antecedentes, ver las distintas partidas, los distintos rechazos, las distintas situaciones que ha atendido hoy mi carácter de funcionario público. El código de procedimiento penal me obliga a denunciar ciertas situaciones que vayan a poder encuadrarse en posibles situaciones de delito y cumpliendo con ese mandato legal fue que el lunes pasado interpuse la denuncia respectiva en mi calidad de ministro del Deporte en el Ministerio Público,