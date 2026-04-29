SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    “Profesionales más flexibles”: los cambios en el mercado laboral impactan la educación superior

    La educación superior ya no puede basarse en una profesión para toda la vida. En un nuevo capítulo de Conversaciones LT Educa, expertos coincidieron en que la irrupción de la IA y los cambios demográficos exigen una empleabilidad adaptativa: la capacidad de reconvertirse profesionalmente varias veces a lo largo de la trayectoria laboral.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    La empleabilidad adaptativa en la educación técnico profesional. Foto: Pedro Rodríguez.

    Durante años, la educación superior operó bajo una lógica relativamente estable: formar para una profesión que se ejercería a lo largo de la vida. Hoy, ese modelo quedó atrás. La irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y los cambios demográficos están modificando no solo los empleos disponibles, sino también la forma en que las personas se relacionan con el trabajo.

    Así, el concepto de empleabilidad adaptativa responde a una constatación: el mundo laboral es cada vez más dinámico y una persona, probablemente, va a cambiar dos o tres veces su área de formación a lo largo de su vida. Esta fue una de las ideas que marcó el conversatorio organizado por LT Educa, en el que participaron Nicolás Ocaranza, vicerrector académico de AIEP; Jasmine Cabello, directora de Desarrollo Empresarial Sostenible de Sofofa; y Francisco Guzmán, presidente de ACTI.

    Francisco Guzmán, presidente de ACTI; Jasmine Cabello, directora de Desarrollo Empresarial Sostenible de Sofofa; y Nicolás Ocaranza, vicerrector académico de AIEP. Foto: Pedro Rodríguez.

    “Profesionales más flexibles”: los cambios en el mercado laboral

    Uno de los puntos de acuerdo fue que los cambios ya no son proyectados, sino que están ocurriendo. Jasmine Cabello identificó varias transformaciones que han marcado la última década: el aumento de la participación laboral femenina, la expansión del teletrabajo y los sistemas híbridos tras la pandemia, la irrupción de nuevas generaciones con otra relación con el trabajo y el avance acelerado de la digitalización.

    Sostuvo que ya no se espera que una persona llegue completamente preparada a una empresa, sino que tenga disposición al aprendizaje. “Se requiere pensamiento crítico, pero también inteligencia emocional y resiliencia, porque las trayectorias laborales ya no son lineales”, explicó.

    Francisco Guzmán, por su parte, planteó que Chile ya cuenta con condiciones relevantes en infraestructura digital, por lo que la brecha dejó de ser exclusivamente tecnológica. Ahora, el reto es el capital humano. A su juicio, la masificación de la inteligencia artificial —con herramientas que pasaron rápidamente al uso cotidiano— cambió el escenario. Sin embargo, el foco ahora debe estar en cómo llevar esa tecnología al ámbito productivo. “Tenemos que lograr que esta inteligencia artificial trabaje en la productividad”, sostuvo.

    Desde la formación técnico profesional, Nicolás Ocaranza destacó que el perfil de los estudiantes también ha cambiado. Muchos ya están insertos en el mundo laboral y buscan reconvertirse o avanzar en su trayectoria. “El promedio de edad en algunas modalidades está sobre los 30 años. Son personas que ya tienen experiencia y necesitan procesos más ágiles”, explicó.

    En ese contexto, el vicerrector académico d AIEP planteó la necesidad de modelos formativos más flexibles, que reconozcan aprendizajes previos y permitan avanzar en tiempos más acotados. “Tenemos que formar profesionales más flexibles, con pensamiento crítico, ética y capacidad analítica”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTConversaciones LT EducaAIEPSofofaACTI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    El reservado cara a cara entre Alvarado e Irarrázaval en medio de críticas por mayor coordinación

    Posibles recortes a proyectos emplemáticos de Piñera alertan al oficialismo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri
    Chile

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

    La crisis del empleo público en el horizonte
    Negocios

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”
    El Deportivo

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    “Es una enseñanza de cómo debe ser el fútbol”: la valoración al espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich en la Champions

    Buscando ser protagonista del Mundial: México entrega su primera lista de nominados para Norteamérica 2026

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México
    Cultura y entretención

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa
    Mundo

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Israel anuncia la destrucción de un lanzacohetes de Hezbolá en un ataque contra infraestructura civil en Líbano

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura