SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Científica chilena descubre el increíble poder del ejercicio para tratar el cáncer de mama

    La doctora en Ciencias Macarena Artigas lidera un equipo que identificó que 12 semanas de entrenamiento con peso en mujeres sobrevivientes es capaz de activar la presencia de microARN, mecanismo que suprime los tumores. Este descubrimiento va más allá de lo clínico: da luces de qué ocurre a nivel molecular y cómo el ejercicio podría modular la epigenética.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Dra. en Ciencias Macarena Artigas.

    Someterse a un tratamiento contra el cáncer puede ser demoledor. Primero, evidentemente, porque la vida misma está en riesgo. Pero incluso si sale bien, el bienestar del paciente durante ese tiempo, que puede llegar a durar meses, se afectará como nunca antes: el cuerpo muy cansado y fatigado, con mareos profundos, dolores prolongados y poca energía, entre otros síntomas.

    Lo lógico es que en esas condiciones se recomiende el reposo y el descanso. Pero una investigación reciente, como la que coordinó la kinesióloga y doctora en ciencias de la Universidad de La Frontera, Macarena Artigas Arias, demostró que el ejercicio, especialmente el de fuerza, puede tener enormes beneficios en los pacientes.

    El estudio evaluó a 24 mujeres posmenopáusicas, 11 de ellas sobrevivientes de cáncer de mama, y detectó que el ejercicio sistemático de fuerza eleva la presencia de microARN supresores de tumores. En general, los microARN son moléculas capaces de regular la expresión de ciertos genes, y los que estimula este tipo de entrenamiento físico se encargan de silenciar los “oncogenes”, relacionados con activar el desarrollo del cáncer.

    Músculos sanos, moléculas fuertes

    Para nadie es un misterio que el ejercicio favorece la salud, pero hasta ahora no se receta de manera estandarizada en los tratamientos oncológicos. ¿Por qué? Según Artigas, la razón es que todavía no hay muchos estudios al respecto, y muchos médicos, además, temen que haya baja adherencia por parte de los pacientes o que las familias se muestren aprensivas a que salgan de sus casas en un momento de tanta fragilidad.

    Eso se traduce en una fuerte pérdida de masa muscular en los pacientes, debido tanto a la enfermedad misma -las metástasis suelen provocar caquexia, una afección que produce déficit de peso y músculo-, como al tratamiento y a la inactividad física. Está comprobado, como cuenta la especialista, que con una masa muscular disminuida aumenta el tiempo de hospitalización y también la toxicidad del tratamiento oncológico.

    El estudio, entonces, comparó cómo respondían ambos grupos de mujeres -las sobrevivientes y las sin enfermedad- a un plan de ejercicios de fuerza, tanto en variables físicas como moleculares. “Los resultados muestran que 12 semanas de entrenamiento de fuerza generan beneficios clínicos similares en ambos grupos, en términos de masa muscular, fuerza y función física”, explica la investigadora.

    Sin embargo, las diferencias aparecen al microscopio: al observar los procesos biológicos, las mujeres con antecedente de cáncer de mama presentaron una mayor expresión de microARNs supresores de tumor en comparación con el grupo sin historial de la enfermedad.

    Más allá de la recuperación física

    En Chile se diagnostican cerca de 5.640 nuevos casos de cáncer de mama al año. Si bien sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer para las mujeres chilenas, gracias a las campañas de concientización y a la detección temprana, la tasa de superviviencia es superior al 90%.

    Por eso, el desafío médico se ha desplazado hacia la calidad de vida de las pacientes y la prevención de su recurrencia, que es como se denomina a las recaídas o reaparición de tumores. En ese contexto, el hallazgo de Artigas posiciona al entrenamiento de fuerza -tradicionalmente asociado a la estética o al deporte de alto rendimiento- como una herramienta clínica complementaria y de bajo costo.

    El estudio, que fue desarrollado con apoyo del Laboratorio de Regulación de Masa y Fuerza Muscular Esquelética y del Centro de Biología Molecular y Farmacogenética de la UFRO, abre una línea emergente que integra ejercicio físico, rehabilitación y biología molecular. Hasta ahora, estos aspectos se han estudiado por separado, por lo que este nuevo enfoque permite comprender mejor cómo los beneficios clínicos del ejercicio se relacionan con procesos biológicos clave en la salud oncológica.

    “En general, en materia de ejercicio físico y cáncer se han investigado de manera separada los efectos fisiológicos y los moleculares, principalmente en modelos animales”, cuenta la Dra. Artigas. Pero este trabajo ofrece un nuevo campo de investigación, “en el cual se integra la forma en que el ejercicio físico genera beneficios clínicos junto a su incidencia en los mecanismos moleculares que regulan la epigenética”.

    Fuerza contra el cáncer

    La investigadora de la UFRO, que a sus 34 años ya está realizando su posdoctorado, hace un par de años que comenzó a profundizar en el vínculo de los entrenamientos de fuerza con los tratamientos contra el cáncer de mamas. El año pasado, por ejemplo, comenzó un proyecto junto a pacientes de la Fundación Arturo López Pérez, llamado Neo Strong. Con financiamiento de la UFRO y de la universidad brasileña Cruzeiro do Sul, el estudio recabó evidencia de cómo ciertas rutinas físicas mejoran los resultados en quienes se someten a quimioterapias neoadyuvantes.

    “Realizar ejercicios de fuerza supervisados e individualizados, enfocados en todo el cuerpo y con una frecuencia de dos veces a la semana, en especial a quienes están en prehabilitación de una quimioterapia, entrega muchos beneficios”, explica. Entre otros, preserva la masa muscular y las funciones físicas, aumenta la supervivencia, disminuye la inflamación, mejora la tasa de respuesta patológica completa, previene la sarcopenia (pérdida muscular) y sube la autoestima y la energía.

    Todo eso ayuda a que los efectos secundarios del tratamiento disminuyan considerablemente. Y si el ejercicio se mantiene durante la quimioterapia, las mujeres tienen mejores respuestas a la intervención, “pues bajan las interrupciones por toxicidad”.

    Según la evidencia internacional, una persona que sigue un entrenamiento, aeróbico o de fuerza, después de haber terminado el tratamiento primario, tiene menor probabilidad de recurrencia. Lo novedoso de este estudio es que va más allá de lo clínico: da luces de qué ocurre a nivel molecular y cómo el ejercicio podría modular la epigenética.

    “Hay estudios que demuestran que la pérdida de masa muscular se relaciona con menor sobrevida o mayor mortalidad, independiente del estado de la enfermedad”, indica Artigas. “Aunque nuestros resultados son preliminares, ya hay evidencia, con datos epidemiológicos y clínicos, de que el ejercicio, incluso en otros tipos de cáncer, como el colorrectal, reduce el riesgo de recurrencia y mejora la sobrevida”.

    Lee también:

    Más sobre:EducaLTEducaciónCienciaCáncer de mamaUFROInvestigaciónEstudioGenesMacarena Artigas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    EE.UU. envía este sábado una delegación a Islamabad para entablar conversaciones “directas” con Irán

    Lo más leído

    1.
    Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo

    Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes
    Chile

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Kast: “Vamos a ser inflexibles con las personas que manejan en estado de ebriedad, sea un civil o un carabinero”

    Kast descarta que rechazo de megarreforma paralice al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores
    Negocios

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también se recuperan

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”
    El Deportivo

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”

    Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control de Blanco y Negro

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán
    Mundo

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra