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    Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo

    La Universidad San Sebastián logró una credencial de seis años bajo estándares europeos, al recibir la Acreditación de Programas de Estudio (AQAS), como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional.

    Patricio LazcanoPor 
    Patricio Lazcano
    Fue la primera en hacerlo: USS obtiene nuevamente una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    En 2017, la Universidad San Sebastián (USS) inició un inédito proceso de certificación internacional. Cinco distinguidos académicos visitaron todas las sedes, entrevistando autoridades, estudiantes, docentes, egresados y empleadores en cada región.

    Los expertos realizaron un riguroso análisis del cumplimiento de los estándares establecidos por la Agencia para la Garantía de la Calidad mediante la Acreditación de Programas de Estudio (AQAS), organismo con sede en Colonia, líder en la acreditación de programas e instituciones de educación superior. Supervisada por el Consejo Alemán de Acreditación, AQAS evalúa estándares internacionales en diversas disciplinas.

    USS obtiene una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo

    La excelente calificación obtenida por la universidad, se tradujo en la obtención de esta certificación por el periodo 2018-2024, el primer organismo de educación superior en el país en obtener estas credenciales.

    Y este año, la universidad obtuvo por segunda vez, la acreditación institucional internacional otorgada por la agencia alemana AQAS, cumpliendo íntegramente los estándares evaluados y sin observaciones condicionantes.

    La acreditación, válida hasta marzo de 2032, certifica que la institución cumple con los estándares y directrices de aseguramiento de la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), así como con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

    Además, y como parte del mismo proceso, el Doctorado en Biología Celular y Biomedicina también fue acreditado, demostrando el fortalecimiento académico del postgrado en la Universidad.

    Como hito adicional, AQAS otorgó a la USS el “Award of Excellence in Institutional Accreditation”, distinción que reconoce el alto nivel de madurez, consistencia y efectividad de su sistema de aseguramiento interno de la calidad.

    Pilares sólidos para lograr una de las acreditaciones internacionales más importantes del mundo

    El informe destaca especialmente la existencia de un sistema institucional robusto, coherente y desplegado en todas las sedes, así como una cultura de calidad compartida por toda la comunidad universitaria.

    “Este resultado no solo valida que estamos cumpliendo estándares internacionales exigentes, sino que confirma que la calidad en la USS es parte de nuestra forma de hacer las cosas y fruto de un trabajo sostenido en el tiempo. Contamos con un sistema sólido, basado en evidencia, con participación de toda la comunidad y orientado a la mejora continua”, aseguró el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Gonzalo Puentes.

    Trabajo conjunto

    El informe también resalta buenas prácticas institucionales, como el uso de información para la toma de decisiones, el despliegue del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todas las sedes y los mecanismos de apoyo a estudiantes, como el sistema de alerta temprana y las acciones de apoyo académico.

    Este logro representa un hito relevante en la consolidación del proyecto educativo institucional y proyecta a la Universidad hacia nuevos desafíos en su desarrollo académico y su posicionamiento internacional.

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