“Polos de excelencia mundial”: estas son las universidades regionales que destacan los rankings internacionales

La U. de Tarapacá destaca por la calidad de sus ingenierías.

Cuando los rankings internacionales miden a las universidades como un todo, la fotografía suele ser predecible. Sin embargo, cuando se miran las disciplinas específicas, el mapa cambia. Los resultados de las clasificaciones globales de QS y Times Higher Education (THE) por áreas 2026 revelan que Chile ha consolidado “polos de excelencia mundial” en áreas como la minería, la arquitectura, la salud y la educación.

Aunque ambos rankings utilizan metodologías diferentes, sus resultados coinciden en varios puntos: educación, ciencias sociales, salud, ingeniería y ciencias físicas aparecen de manera reiterada entre las áreas donde las instituciones chilenas alcanzan sus mejores desempeños.

En el QS By Subject 2026, la Universidad Católica lidera cuatro de las cinco grandes áreas evaluadas: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Administración, Ingeniería y Tecnología, y Ciencias de la Vida y Medicina.

La Universidad de Chile concentra algunos de los mejores resultados nacionales en ciencias naturales y disciplinas vinculadas a los recursos naturales, mientras que la UC sobresale por su amplitud disciplinaria en Artes y Ciencias Sociales. Ambas son las únicas instituciones presentes en las cinco grandes áreas analizadas.

Detrás de ellas aparecen la Universidad de Santiago y la Universidad de Concepción, con presencia en cuatro de las cinco áreas, mientras que la Universidad Católica de Valparaíso logra posicionarse en tres.

Las mejores calificaciones obtenidas por universidades chilenas en el ranking QS se concentran en un grupo relativamente reducido de disciplinas. Entre ellas destacan minería, arquitectura, educación, odontología, derecho y estudios del desarrollo, áreas donde instituciones nacionales logran ubicarse entre las mejores del mundo.

Este patrón no es casual: refleja disciplinas ligadas a la identidad y desarrollo del país, como la minería, el territorio y la gestión de recursos estratégicos.

El aporte de las universidades regionales

Los rankings por áreas también permiten identificar fortalezas que suelen quedar menos visibles en las clasificaciones globales.

A diferencia de la minería, áreas como Educación, Salud y Ciencias Sociales muestran capacidades distribuidas en todo el sistema.

Uno de los casos más llamativos es la U. de Tarapacá, que en THE 2026 aparece como la segunda universidad chilena mejor posicionada en Ingeniería, solo detrás de la U. Católica. También destacan la Universidad de La Serena en Ciencias Físicas, la Universidad de La Frontera en Salud y Educación; y la Universidad de Concepción por su presencia simultánea en ciencias, ingeniería, salud y ciencias sociales.

Estos resultados muestran que, cuando la comparación se realiza por áreas del conocimiento, emerge un mapa universitario más diverso que el que reflejan las clasificaciones globales. Mientras algunas disciplinas alcanzan posiciones de élite mundial, otras revelan capacidades consolidadas y distribuidas en instituciones de todo el país, sin importar su tamaño o ubicación geográfica.

THE 2026: fortalezas distribuidas

THE by Subject 2026 evalúa once grandes áreas del conocimiento. A continuación se presentan cinco de las categorías donde la presencia de universidades chilenas permite observar con mayor claridad la diversidad y amplitud del sistema.

Ingeniería: Tras la Universidad Católica (501-600 mundial), destaca la Universidad de Tarapacá (601-800), seguida por la Universidad de Chile (801-1000). Más atrás se ubican la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Concepción y la Universidad de Talca (1001-1250).

Educación: Más de 20 universidades chilenas aparecen clasificadas en esta categoría. La líder es la Universidad Católica (101-125 mundial), seguida por la Universidad de Chile (401-500) y la U. Andrés Bello (501-600). En la banda 601-800 se concentra un amplio grupo de instituciones privadas, tradicionales y regionales, entre ellas las universidades Alberto Hurtado, Austral, Diego Portales, Católica de Valparaíso, Autónoma, Católica de la Santísima Concepción, Católica del Maule, del Desarrollo, Santo Tomás, del Bío-Bío, de Concepción, de La Frontera, de Los Lagos, de Santiago, de Talca, de Tarapacá y de Valparaíso.

Salud: La Universidad Católica ocupa la mejor posición nacional (301-400 mundial), seguida por la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile (601-800). En la banda siguiente (801-1000) aparecen universidades regionales como Concepción y La Frontera, junto a instituciones privadas como la U. Autónoma, del Desarrollo y la U. de los Andes.

Ciencias Sociales: La Universidad Católica es la institución chilena mejor posicionada (251-300 mundial), seguida por la Universidad de Chile (601-800). En la banda 801-1000 aparecen las universidades Austral, Diego Portales, Católica de Valparaíso, Católica del Maule, de La Frontera, de Santiago y de los Andes.

Ciencias Físicas: La Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá comparten la mejor ubicación nacional (501-600 mundial), seguidas por la Universidad Católica y la Universidad de La Serena (601-800). En la banda 801-1000 aparecen la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso. La presencia de instituciones del norte y regiones refuerza el peso que tienen las ciencias del territorio y los recursos naturales dentro del sistema universitario chileno.