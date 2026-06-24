Estas son las 17 mejores universidades del país según uno de los rankings más consultados a nivel mundial

La Universidad Católica y la Universidad de Chile volvieron a ubicarse entre las cinco instituciones mejor posicionadas de América Latina en el QS World University Rankings 2027. Mientras la clasificación global es liderada por el MIT, Stanford y Harvard, en América Latina el primer lugar corresponde a la Universidad de Buenos Aires. Las dos instituciones chilenas aparecen junto a referentes regionales como la Universidad de São Paulo y la Universidad Nacional Autónoma de México.

La edición 2027 del QS World University Rankings, dada a conocer la semana pasada, incluyó a 17 universidades chilenas. La Universidad Católica se ubicó en el puesto 119 y la Universidad de Chile en el 185, manteniéndose ambas dentro de las 200 mejores universidades del mundo. Sin embargo, los resultados de los últimos años muestran que la competencia se ha intensificado, haciendo cada vez más difícil conservar posiciones de privilegio incluso para universidades consolidadas.

Las mejores 17 universidades del país según ranking QS

De hecho, las universidades Católica y de Chile registran nuevos descensos y, si en la versión 2026 aparecían 20 casas de estudios nacionales entre las 1.500 mejores del mundo, en la entrega 2027 solo clasificaron 17. La expansión de universidades asiáticas, el fortalecimiento de sistemas universitarios emergentes y la creciente competencia por investigación, talento e internacionalización han elevado los estándares de las clasificaciones internacionales.

Publicado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, el QS World University Rankings combina nueve indicadores de reputación académica, empleabilidad, internacionalización, sostenibilidad e investigación. Al observar cada dimensión por separado, aparecen fortalezas que no siempre coinciden con la posición global de las universidades.

La U. Católica lidera entre las instituciones chilenas en seis de los nueve indicadores considerados por QS. Destaca especialmente en empleabilidad (20° mundial), reputación académica (35°) y reputación entre empleadores (41°), ubicándose entre las 50 mejores universidades del mundo en las tres dimensiones.

La U. de Chile, segunda institución chilena mejor posicionada en el ranking general, obtiene el mejor desempeño nacional en estudiantes internacionales. La Universidad Adolfo Ibáñez, cuarta a nivel nacional, lidera en académicos internacionales.

Para Francisco Covarrubias, rector de la U. Adolfo Ibáñez, estos resultados reflejan la consolidación internacional alcanzada por una institución relativamente joven. En particular, destaca el liderazgo de la UAI en el indicador de académicos internacionales, atributo que considera una expresión de la vocación global de la universidad y de su capacidad para atraer profesores de excelencia desde distintos países.

La Universidad de Tarapacá ofrece un ejemplo de cómo los indicadores pueden mostrar realidades distintas, pese a figurar en la parte baja de la tabla general, mantiene el liderazgo nacional en citas por académico, uno de los indicadores directamente asociados al impacto de la investigación científica y en el que ha mostrado un desempeño consistentemente sólido durante los últimos años.

Julio Labraña Vargas, director de Calidad Institucional de la U. de Tarapacá, explica que este posicionamiento refleja una fortaleza sostenida en productividad científica de alta calidad y el desarrollo de capacidades de investigación desde una universidad estatal y regional. A su juicio, estos resultados muestran que es posible generar conocimiento con impacto global desde regiones y contribuir al desarrollo de los territorios desde la excelencia académica.

La radiografía de la ciencia

Si QS combina reputación, empleabilidad e internacionalización, el Center for World University Rankings (CWUR) pone el foco en indicadores asociados al desempeño académico y la producción científica. En su edición 2026, CWUR evaluó más de 21 mil instituciones de todo el mundo.

En este ranking, las universidades Católica, de Chile, Concepción y Técnica Federico Santa María figuran entre las instituciones chilenas mejor posicionadas y se ubican dentro del 5% de las universidades mejor evaluadas a nivel mundial, reflejando una fortaleza sostenida en investigación y generación de conocimiento. La presencia de otras 15 universidades nacionales dentro del Global 2000 muestra, asimismo, que las capacidades científicas del país se encuentran distribuidas más allá de las instituciones que habitualmente encabezan los rankings internacionales.

La clasificación Stanford/Elsevier Top 2% Scientists identifica a los investigadores más influyentes del mundo a partir de indicadores bibliométricos construidos sobre la base de datos Scopus. La medición considera variables como el número de citas recibidas y el impacto de las publicaciones. Con esos antecedentes se elaboran dos listados, uno de trayectoria y otro centrado en el desempeño del último año, que identifican a los investigadores más citados de cada disciplina.

Entre las instituciones chilenas con mayor presencia en esta clasificación figuran las universidades de Chile y Católica. También aparecen la U. de Concepción, la U. San Sebastián, la U. Andrés Bello, la U. Católica de Valparaíso y la U. de Santiago, reflejando una presencia cada vez más amplia de universidades chilenas en la investigación de impacto internacional.

Para Tomás Pérez-Acle, vicerrector de Investigación y Doctorados de la U. San Sebastián, este tipo de resultados se construye en el largo plazo, mediante equipos consolidados, colaboración internacional y una producción científica capaz de dialogar con las principales comunidades académicas del mundo. Según plantea, este trabajo no solo fortalece la formación de nuevos profesionales, sino que también aporta a la búsqueda de soluciones para desafíos complejos de la sociedad.

Más allá de la reputación y la investigación

El quiebre metodológico más evidente se da en el Times Higher Education (THE) Impact Rankings. A diferencia de los rankings tradicionales, donde suelen dominar instituciones como MIT, Stanford, Harvard o Caltech, esta clasificación evalúa la contribución de las universidades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas.

En su última edición, el ranking fue liderado por la Universidad Western Sydney (Australia), seguida por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y la Universidad Nacional Kyungpook (Corea del Sur), instituciones que rara vez encabezan las clasificaciones globales basadas en reputación o producción científica.

Universidad Western Sydney (Australia)

La lógica es distinta: aquí no se mide cuántos premios Nobel tiene una institución ni cuántos artículos científicos publica, sino su contribución a desafíos como la salud, la educación, la igualdad de género, el desarrollo económico o la acción climática.

En este escenario, Chile aparece con 24 universidades clasificadas. La U. Católica se ubica en el tramo 101-200 mundial, seguida por la U. del Desarrollo, la U. Andrés Bello y la U. de Concepción. En esta lista ganan reconocimiento diversas instituciones regionales que habitualmente no encabezan los rankings de élite, pero que destacan por su fuerte vinculación con el territorio y la inclusión social.

Sin embargo, las distintas metodologías no dibujan mapas opuestos. Las universidades que lideran el sistema nacional suelen mantenerse en los primeros lugares en casi todos los rankings, aunque por razones diferentes. Lo que cambia es la forma en que se distribuyen las posiciones detrás de ese grupo, permitiendo visibilizar fortalezas de un sistema de educación superior que, bajo una enorme presión internacional, sigue compitiendo en las ligas mayores.