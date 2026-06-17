Las cinco mejores universidades chilenas según ranking que mide investigación y empleabilidad de sus egresados

Calidad de la educación, calidad del cuerpo docente, desarrollo de investigación y facilidad de sus estudiantes para insertarse en el mundo laboral son cuatro de las principales variables que mide el Center for World University Rankings: una medición que cada año elige, de entre 21 mil instituciones de Educación Superior, a las 2.000 mejores universidades del mundo,

A diferencia de otros instrumentos similares, la evaluación que realiza CWUR no se basa en encuestas de percepción ni en información entregada por las propias casas de estudios, sino en indicadores comparables a nivel internacional.

Este 2026, las tres mejores rankeadas son Harvard (1°), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (2°) y Stanford (3°), todas de Estados Unidos. A escala latinoamericana, la lista es liderada por la Universidad de Sao Paulo (Brasil, 119° en el ranking mundial), seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México (287°) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (346°).

A nivel nacional, este año 19 universidades chilenas se posicionaron en el ranking mundial, sumando una casa de estudio más que el año pasado. A la cabeza está la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se posicionó en el puesto 421 a nivel mundial. Le siguen la Universidad de Chile, en el lugar 465; la Universidad de Concepción, en el 877; la Universidad Técnica Federico Santa María, en el 1.022, y la Universidad Andrés Bello (UNAB), en el puesto 1.098.

La UNAB, además, aparece como la universidad privada no tradicional mejor posicionada del país por quinto año consecutivo. Además, está en el puesto 38 dentro del ranking latinoamericano América Latina y el Caribe, donde escaló cinco lugares a nivel regional y 31 a nivel mundial respecto de los resultados del CWUR 2025 y es la única institución del top 5 chileno que mejoró su posición respecto de la evaluación anterior.

“Este reconocimiento refleja el trabajo sostenido de nuestra comunidad académica”, apuntó el rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro. La autoridad agregó que estar entre las cinco mejores universidades chilenas y entre las 40 más destacadas de la región los impulsa a seguir fortaleciendo sus capacidades de investigación y colaboración interdisciplinaria.

Chile en el mapa de los top

El top 10 de las mejores universidades chilenas lo completan instituciones como la Universidad Austral (1.374° a nivel mundial), la Universidad de La Frontera (1.422°), la Universidad de Santiago (1.476°), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1.484°) y la Universidad de Tarapacá (1.565°).

Desde la Universidad de La Frontera, su rector, Juan Manuel Fierro, valora el resultado como una demostración del compromiso de la comunidad universitaria con la excelencia. “Avanzar en América Latina y el Caribe y mantenernos como la séptima universidad del país ratifica la solidez de nuestro proyecto institucional, nuestro aporte al desarrollo de La Araucanía y a la generación de conocimiento con reconocimiento internacional”.

En el CWUR también se consideró a la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Talca, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de La Serena y la Universidad de Antofagasta.

La Universidad de Valparaíso, que se posicionó en el lugar 1.668 del mundo y en el 77 de América Latina y el Caribe, atribuyó este logro al trabajo constante por contribuir al desarrollo científico del país. “Que la UV se ubique en esta posición es un reconocimiento al trabajo de nuestras académicas, académicos, investigadoras e investigadores, así como al fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación e innovación”, dijo su vicerrector de Investigación e Innovación, Fuad Hatibovic.