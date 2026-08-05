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Radar LT | Terapias CAR-T para eliminar la leucemia
En el capítulo de hoy conversaremos con la doctora Mónica Guzmán, sobre los tratamientos celulares para cortar el origen de esta patología mediantes terapias especializadas.
Por
Paula Morales
5 AGOSTO 2026
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