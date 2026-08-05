A 60 años del lanzamiento de Revolver: ¿Es el mejor disco de The Beatles?
Lanzado hace 60 años, el álbum cambió el curso de la música popular. Antes de su lanzamiento, McCartney aseguraba que el disco contenía música nunca antes escuchada. De hecho, pensaron titularlo como Abracadabra, o Beatles on safari, pero se inclinaron por Revolver, porque aludía al verbo "to revolve", o sea, girar. sinónimo de su etapa creativa más audaz. Acá te lo contamos.
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