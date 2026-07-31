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    ¿Algún día nos reemplazarán las máquinas? Cómo revalorizarse en la era de la IA

    Polo Ramírez conversa esta semana con los especialistas en inteligencia artificial John Atkinson, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y Sebastián Ferrada, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, sobre cómo revalorizarse en tiempos de automatización, IA y nuevas tecnologías que amenazan a distintos puestos de trabajo. 

    Por 
    La Tercera

    Hace unos días se supo del colapso del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles, debido a la saturación que produjo un abogado que utilizó la inteligencia artificial para ingresar, en un par de días, más de 38 mil documentos de desarchivo y renuncia al patrocinio de causas.

    Esta situación llevó incluso a que desde tribunales asumieran que “no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”, y que este acto constituye un mal uso de la tecnología.

    El uso de inteligencia artificial abre varias preguntas: ¿qué pasa si algún día no son abogados, sino máquinas, las encargadas de realizar estos trámites? ¿Cuáles son los límites del uso de las herramientas tecnológicas en ciertas profesiones? En el caso de las escuelas de Derecho esto ya es un tema, en un contexto donde la IA permite redactar escritos, recopilar y analizar causas.

    ¿Qué nos depara el futuro? De todo esto y más conversaron en un nuevo capítulo de A Bordo los especialistas John Atkinson, doctor en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y Sebastián Ferrada, profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA).

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