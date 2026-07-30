SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Posaron haciendo corazón coreano: José Antonio Kast recibe al presidente de Corea del Sur en La Moneda

    Durante la mañana de este jueves, el presidente de Corea del Su, Lee Jae Myung, llegó al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el mandatario Kast.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras descender de su vehículo oficial, el presidente surcoreano caminó por la alfombra roja instalada, mientras se desarrollaba la tradicional ceremonia de bienvenida.

    En la instancia, ambos presidentes protagonizaron un viral momento al realizar el “corazón coreano”, gesto popular en redes sociales.

    Más sobre:ActualidadNacionalViralCorazón Coreano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Alejandro Tabilo se impone frente a Térence Atmane y avanza a cuartos de final del ATP de Washington

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica
    Chile

    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    Anuncian suspensión de La Pampilla 2026: fondos irán a la reconstrucción de Coquimbo tras los daños del sistema frontal

    Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes por efectos del sistema frontal

    Milei anuncia profundos cambios al Banco Central y un “grillete fiscal” con una regla estricta para evitar déficits
    Negocios

    Milei anuncia profundos cambios al Banco Central y un “grillete fiscal” con una regla estricta para evitar déficits

    Parque Arauco anota caída en sus ganancias trimestrales, pese a alza en los ingresos

    Ingresos de AWS impulsan los resultados de Amazon y acciones anotan fuerte alza en Wall Street

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”
    El Deportivo

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    Alejandro Tabilo se impone frente a Térence Atmane y avanza a cuartos de final del ATP de Washington

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta
    Mundo

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo