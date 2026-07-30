Posaron haciendo corazón coreano: José Antonio Kast recibe al presidente de Corea del Sur en La Moneda
Durante la mañana de este jueves, el presidente de Corea del Su, Lee Jae Myung, llegó al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el mandatario Kast.
Tras descender de su vehículo oficial, el presidente surcoreano caminó por la alfombra roja instalada, mientras se desarrollaba la tradicional ceremonia de bienvenida.
En la instancia, ambos presidentes protagonizaron un viral momento al realizar el “corazón coreano”, gesto popular en redes sociales.
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