Impacto en España por ingreso masivo de migrantes a Ceuta: cruzaron a nado desde Marruecos
Ante la situación el gobierno de Pedro Sánchez anunció el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma de España que se encuentra ubicada en la costa africana.
Se estima que, sólo en los últimos días, entre 1.500 y 3.000 personas irrumpieron en la zona, nadando desde las playas de Fnideq, Marruecos.
Para atajar esta emergencia, España y Marruecos acordaron reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron en esa ciudad en los últimos días.
La ciudad española de Ceuta se encuentra ubicada en la costa norte de África y en el pasado ya ha sufrido la entrada masiva de inmigrantes irregulares.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.