Impacto en España por ingreso masivo de migrantes a Ceuta: cruzaron a nado desde Marruecos

Se estima que, sólo en los últimos días, entre 1.500 y 3.000 personas irrumpieron en la zona, nadando desde las playas de Fnideq, Marruecos.

Para atajar esta emergencia, España y Marruecos acordaron reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron en esa ciudad en los últimos días.

La ciudad española de Ceuta se encuentra ubicada en la costa norte de África y en el pasado ya ha sufrido la entrada masiva de inmigrantes irregulares.