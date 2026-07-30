Kast destaca presencia de cultura coreana en Chile y show que dará BTS en Estadio Nacional

Luego del encuentro, en un punto de prensa, el Presidente José Antonio Kast valoró el intercambio comercial, pero además hizo hincapié la creciente presencia de la cultura coreana en Chile, mencionando los conciertos que dará BTS en el Estadio Nacional en octubre.

“Una nueva generación de chilenos se ha dejado encantar con vibrantes expresiones de la cultura coreana como es el K-pop, con exponentes como BTS, a quienes recibiremos en octubre en nuestro país, en nuestro Estadio Nacional, el coliseo deportivo más importante de nuestra nación”, destacó.