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    Kast destaca presencia de cultura coreana en Chile y show que dará BTS en Estadio Nacional

    Este jueves, el presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda a su par de Corea del Sur, Lee Jae Myung, donde sostuvieron una reunión privada para profundizar la relación entre ambos países.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Luego del encuentro, en un punto de prensa, el Presidente José Antonio Kast valoró el intercambio comercial, pero además hizo hincapié la creciente presencia de la cultura coreana en Chile, mencionando los conciertos que dará BTS en el Estadio Nacional en octubre.

    Una nueva generación de chilenos se ha dejado encantar con vibrantes expresiones de la cultura coreana como es el K-pop, con exponentes como BTS, a quienes recibiremos en octubre en nuestro país, en nuestro Estadio Nacional, el coliseo deportivo más importante de nuestra nación”, destacó.

    Más sobre:ActualidadNacionalBTSEstadio NacionalJosé Antonio Kast

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