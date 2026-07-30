Money Talks | Juan Santa Cruz: cómo conquistar Londres y Nueva York
Juan Santa Cruz es sin duda una de las personas más interesantes que ha estado en Money Talks. Lo entrevistamos en Nueva York cuando su restaurante, Casa Cruz, había sido elegido como el mejor de la ciudad por el NY Times, al tiempo que la revista Vogue lo calificó también como el con más glamour. Nacido en Chile, pero con una vida en Buenos Aires, Londres y Nueva York, logró impactar estas tres ciudades con sus restaurantes convirtiéndolos en el lugar favorito de celebridades y hombres de negocios.
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