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    Minsal informa cifras de ITS en comisión de Salud: tasas de VIH se estabilizan, pero otras enfermedades aumentaron

    Según indicaron desde la cartera, esta es una tendencia internacional que la OMS reporta como aumento sostenido en múltiples regiones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En la comisión de Salud del Senado, el Ministerio de Salud (Minsal) presentó la situación de alza en los índices de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), donde se informó que en los últimos años se ha estabilizado, pero otras afecciones han registrado un aumento.

    El jefe del Departamento de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Fernando Bernal, fue el expositor, quien precisó al comenzar que “hay dos puntos claves que me gustaría transmitir, y uno de ellos es que las tasas de VIH se han ido estabilizando durante los últimos años. Sin embargo, las ITS han ido teniendo un incremento sostenido durante los últimos cinco años”.

    En esa línea, explicó que las tasas de casos consideradas por cada 100.000 habitantes en sífilis se han ido incrementando hasta tener un índice de 55,2 casos por 6.000 habitantes, “lo cual representa un incremento de más del doble en la última década de análisis”.

    Respecto a los casos de gonorrea, también han tenido un incremento 2,5 veces desde la comparación del año 2021. Respecto al VIH, el peak de casos estuvo alrededor del año 2018-2019, en donde se alcanzaron casi 7.000 nuevos casos.

    Sin embargo, estos últimos han ido disminuyendo con el paso de los años, y hoy en día la tasa se ha ido estabilizando alrededor de los 21 casos por 100.000 habitantes en el periodo 2024-2025. Es durante el periodo de 2024-2023; estos se estabilizaron alrededor de los 4.300-4.500 casos anuales.

    “Por otro lado, la evolución propia del tratamiento del VIH y la menor percepción de riesgo que existe en la población también ha sido un factor para el aumento de estas ITS. Como mencionaba, es una tendencia internacional; tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la APS (Atención Primaria de Salud) reportan un aumento sostenido de las ITS en múltiples regiones y Latinoamérica no es la excepción”, detalló Bernal.

    En ese contexto, el jefe del Departamento de VIH e ITS señaló que “existen también como factores asociados a las ITS los cambios conductuales y la persistencia de conductas de riesgo, prácticas sexuales sin protección, baja percepción de riesgo”.

    “El 94% de los casos diagnosticados de sífilis se transmiten por vía sexual y el 85% de estos casos ocurre entre los 20 y los 39 años, a excepción de la gonorrea, que en el grupo etario es mucho más joven, entre los 20 y los 29 años de edad”, mencionó.

    Respuesta del Minsal

    Dentro de la respuesta del Minsal, señalaron que tendrán para el trabajo 2026 hasta el 2030 un plan con cuatro ejes:

    • Prevención: Fortalecer la prevención combinada, recuperar la percepción de riesgo y promover la prevención en la conducta sexual. Además de ampliar los medicamentos preventivos, aumentar las pruebas de autotest, entrega de preservativos y realizar estrategias focalizadas según riesgo.
    • Diagnóstico oportuno: Reducir el diagnóstico tardío mediante testeo oportuno, autotest y expansión del diagnóstico en la comunidad.
    • Acceso y permanencia: Mejorar el acceso oportuno al tratamiento, fortalecer la retención en cuidados y avanzar hacia el 95-95-95. También, fortalecer la retención en cuidado y adherencia.
    • Respuesta integral ITS: Fortalecer la gobernanza, implementar la “Mesa Nacional de Abordaje Integral de las ITS con intersector”.
    Más sobre:VIHITSMinsalComisión de Salud

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