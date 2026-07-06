Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

El directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ratificó a Julio Friedmann como el gerente general de la operación. Friedmann había asumido el cargo durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Cuenta con la confianza del directorio”, dijo la firma en un comunicado.

Friedmann, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile, asumió el puesto en noviembre de 2022, tras un proceso de selección liderado por head hunter, destacó la estatal.

El actual gerente general había asumido en reemplazo de Julio Aranis, quien salió tras cuatro meses en el cargo por “motivos personales”, según se informó en aquel momento.

“Creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período”, resaltó el presidente del directorio de Enap, Cristián Muga.

Sobre la empresa, Muga comentó que “la actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa. Sin embargo, no podemos vivir de éxitos del pasado”.

“El desafío actual, en un contexto que prevemos con márgenes más estrechos, es gestionar necesidades urgentes como la disminución de costos, la estabilidad de la operación, el pleno cumplimiento ambiental y la creación de nuevas fuentes de ingresos”, añadió.

El 2025, Enap completó cinco años consecutivos de resultados positivos, logrando reducir en más de US$2.000 millones la deuda desde 2022 y alcanzando récords de producción, destacó la firma.