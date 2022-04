ENAP nombra a Julio Aranis como gerente general de la compañía

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) nombró a Julio Aranis Vargas como gerente general de la compañía. La decisión fue apoyada por una unanimidad del actual directorio.

Julio Aranis se desempeñaba desde el 1° de marzo pasado como gerente general subrogante de ENAP.

El gerente general de Enap es ingeniero civil y cuenta con un postítulo relacionado a la minería ( Master of Science in Mining and Earth Systems Engineering en Colorado School of Mines).

Respecto a su trayectoria laboral, Aranis cuenta con un paso por BHP Billiton y Codelco, entre otras empresas y proyectos relacionados a la minería. En agosto de 2017 asumió como gerente de la línea de exploración y producción de ENAP y, en octubre de 2018, llegó a la gerencia corporativa de supply de la empresa estatal.

En sesión extraordinaria, Enap también designó a José Luis Mardones y Anita Holuigue en los cargos de presidente y vicepresidenta de la empresa, “hasta que el presidente de la República, Gabriel Boric, defina a sus representantes”, dijeron por medio de un comunicado.

Junta de accionistas

Los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y el titular de Energía, Claudio Huepe, participaron, en representación del Presidente Boric, en la Junta Anual de Accionistas de la empresa, en la que fueron aprobados el balance general, los estados financieros, la memoria y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, según indicaron en un comunicado.

“Pese a todas las dificultades, hoy podemos decir con orgullo que ENAP es una empresa robusta, eficiente, moderna, preparada para enfrentar los nuevos desafíos que tiene por delante”, dijo Mardones en un comunicado

El ministro de Hacienda por su parte sostuvo que “nos deja muy tranquilos los auspiciosos resultados obtenidos por ENAP durante el año pasado. Todo esto es producto de un esfuerzo no exento de sacrificios que implicó realizar fuertes ajustes teniendo siempre como foco el uso eficiente de los recursos públicos. En el gobierno valoramos este desempeño, sobre todo en momentos difíciles en materia económica como los actuales y reforzamos la relevancia de contar con una empresa estatal que no sea una carga para el fisco sino que aporte recursos al país”.

“Valoramos mucho los buenos resultados obtenidos por ENAP el año pasado porque eso facilita el objetivo de convertirla en un agente activo en el sector energético, cumpliendo su misión de garantizar el abastecimiento de combustible en el país y a la vez propiciar el fomento de nuevos proyectos energéticos con énfasis en el desarrollo de energías limpias y sustentables, que además permitan llevar al país a una transición energética justa”, dijo el ministro Huepe.