Tras cuatro meses en el cargo Julio Aranis renuncia a la gerencia general de Enap

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este martes que Julio Aranis renunció a la gerencia general de la compañía, tras haber asumido oficialmente en el cargo hace sólo cuatro meses.

“La renuncia, que se debe a motivos estrictamente personales, se hará efectiva a partir del día 19 de agosto de 2022. El Sr. Aranis agradece al directorio la confianza depositada en él, así como también a las colaboradoras y colaboradores de Enap por el compromiso demostrado durante el tiempo en que desempeñó el cargo”, dijo Gloria Maldonado, presidenta de Enap en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

“El directorio agradeció al Sr. Aranis por su gestión estos meses y acordó designar en calidad de interino al Sr. Patricio Farfán Bórquez, actual gerente general subrogante, quien se desempeña como gerente corporativo de Refinerías”, añadió.

Trayectoria

Aranis se desempeñaba desde el 1 de marzo pasado como gerente general subrogante de Enap y había sido ratificado oficialmente en el cargo a mediados de abril.

Es ingeniero civil y cuenta con Master of Science in Mining and Earth Systems Engineering en Colorado School of Mines).

Respecto a su trayectoria laboral, Aranis cuenta con un paso por BHP Billiton y Codelco, entre otras empresas y proyectos relacionados a la minería. En agosto de 2017 asumió como gerente de la línea de exploración y producción de Enap y, en octubre de 2018, llegó a la gerencia corporativa de supply de la empresa estatal.