Reseña | Sony ULT Wear: unos audífonos personalizables con alta potencia y autonomía.

Cuando en los medios especializados aún resuena el eco triunfal que dejó el lanzamiento de los WH-1000XM5 —muy bien criticados y también reseñados por Práctico—, Sony presenta su nueva apuesta: los ULT Wear, unos audífonos circumaurales inalámbricos que prometen potencia y funciones inteligentes adaptadas al uso diario.

Aunque parecieran tomar algunas referencias del WH-1000XM5, los ULT Wear son en realidad una evolución del modelo WH-XB910N, presentado por la compañía japonesa en 2021. Al igual que estos últimos, los ULT Wear se enfocan en un público más juvenil, algo que se puede adivinar por su nombre —al fin pronunciable y recordable, a diferencia de los códigos—, su precio —algo más económico—, así como por una apariencia que combina un diseño robusto con dinámicas de ajuste ergonómico y técnico.

Pero, ¿qué nos trae ULT Wear en su funcionamiento?

Especificaciones técnicas

Peso: 255 grs aprox.

Unidad de diafragma: 40 mm

Entradas: Miniconector estéreo (jack 3.5mm)

Respuesta en frecuencia: 5 Hz-20.000 Hz (activo) / 20 Hz-20.000 Hz (Bluetooth)

Funcionamiento pasivo: Sí

Longitud del cable: Aprox. 1,2 m

Bluetooth: 5.2 (con 10 metros de rango aprox.)

Perfiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

DSEE: Sí

Micrófono: de condensador electrostático

Duración de la batería (tiempo de reproducción de música continua): 30 horas (con cancelación de ruido activada), 50 horas (sin cancelación)

Primeras impresiones

Al igual que otros modelos over-ear de Sony, los ULT Wear vienen en un estuche semirrígido, recubierto de un tejido fino en cuyo lomo resalta el nombre de la marca. Un sistema de cremallera o cierre permite administrar la apertura de la funda, que no solo protege a los audífonos de golpes, humedad y polvo mientras no se utilicen, sino que también ofrece la posibilidad de transportarlos de forma segura. Un accesorio más que pertinente y necesario.

En el interior del estuche se encuentra un cable cargador USB-C, para variar de longitud demasiado corta (apenas 25 cm). ¿De dónde vendrá esta tendencia de entregar cables tan pequeños, que transforma la conexión de los audífonos a la corriente en todo un desafío logístico? Encontrar un enchufe a la altura y distancia adecuada para cargarlos de forma segura no se hace fácil, pero este estándar, sobre el que me he quejado en otras reseñas, lamentablemente es utilizado por casi todas las marcas.

En el estuche también se encuentra un cable de conexión estéreo, este sí de extensión más apropiada (120 centímetros), tipo minijack de 3,5 milímetros, que da la opción de utilizar los audífonos de forma análoga. Esta alternativa permite prescindir del Bluetooth, evitar la posible latencia y asegurar un traspaso de información sólido y constante. Además, posibilita el uso de los ULT en dispositivos más antiguos, como reproductores de CD o cassette, dos viejas glorias que parecen estar de vuelta.

Y finalmente, nos encontramos con los audífonos, de diseño algo robusto por sus cascos, pero también debido a un ensamble de piezas y suma de relieves que le añaden un aspecto moderno y dinámico. Algo que se ve acentuado por los pliegues y articulaciones que posee en la unión de la diadema (o cintillo) y en cada auricular: estos se pueden girar 45 grados hacia el interior y se pueden plegar verticalmente hacia adentro, lo que reduce el espacio que ocupan y facilita su almacenamiento.

Los ULT Wear, disponibles en tonos negro, blanco y gris, están fabricados en base a plástico reciclado, al que se añade un acolchado bastante esponjoso en el segmento central de la diadema y en los propios auriculares. Dada la presión que ejercen los audífonos en la cabeza y las orejas, que es bastante alta, estas almohadillas son muy relevantes. Tras varios días de uso, podemos decir que entregan un ajuste sumamente firme y seguro ante los movimientos, sin comprometer la comodidad.

En el auricular izquierdo se encuentra el centro de comandos, con las entradas estéreo y USB, el botón de encendido y activación de Bluetooth, otro para activar la cancelación de ruido y el sonido ambiental, y un tercero, ausente en otros modelos de Sony, de mayor tamaño y que lleva la leyenda “ULT” en letras plateadas tornasol. ¿Cuál es su función? Darle un “boost” que añade potencia de graves a la ecualización.

En uso: ¿Con o sin app?

El emparejamiento de los ULT Wear con otros dispositivos resulta sencillo y rápido. Cuentan con la versión 5.2 de Bluetooth, que si bien no es la más avanzada, sí resulta idónea para la transmisión de audio de alta calidad, un consumo de energía eficiente y la conexión simultánea con dos dispositivos, lo que puede ser bastante práctico en el día a día.

Ahora, para el funcionamiento de estos audífonos existen dos caminos: uno que se sigue junto a la aplicación Headphones de Sony, y otro sin ella. Este último resulta más corto, y aunque permite escuchar y utilizar las funciones principales del dispositivo, será de forma limitada y sin las posibles ventajas del alto nivel de personalización que ofrece la marca.

Por lo tanto, es recomendable usar la app, sobre todo en el caso de personas que utilicen los audífonos a diario o quienes quieran sacar mejor provecho de sus características.

Sony, a través de su app Headphones, hace seguimiento de tu actividad para optimizar el funcionamiento de ULT Wear.

Una de ellas es la conexión multipunto, con la que se puede acceder no sólo a diversas opciones de ecualización —incluida una modalidad interactiva para descubrir la configuración ideal, súper útil para iniciados—, sino que también a una personalización que favorecerá un “control de sonido adaptativo”. Esta modalidad detecta el contexto y tipo de actividad que estamos realizando para optimizar automáticamente las funciones de cancelación de ruido y modo ambiental.

Si te encuentras caminando por la calle, por ejemplo, el control de sonido adaptativo configurará un modo ambiental que te permita estar alerta mientras disfrutas del contenido de audio. Si, en cambio, te encuentras sentado en un lugar bullicioso, la app activará la cancelación de ruido para que el entorno no interrumpa tu experiencia auditiva.

Y mientras más uso se le dé a los audífonos con la app, mayor será el grado de personalización y la capacidad de optimización del sistema. Para esto, eso sí, es necesario entregar un montón de datos relacionados al hábito de consumo, como la localización e incluso fotografías de las orejas para un rápido análisis de sus características, lo que permitirá mejorar la experiencia de escucha en la configuración inmersiva de 360 Reality Audio.

Audio: a pura potencia

La principal característica con la que Sony promociona a los ULT Wear es la potencia que ofrecen sus frecuencias graves. Nuestra experiencia demuestra que esa promesa se cumple. Todos los audífonos Sony poseen de por sí un sonido estándar más cargado a las frecuencias bajas, algo que se percibe en la ecualización base que ofrece este modelo.

Pero más allá de lo estético, la sonoridad que se obtiene desde los ULT Wear es bastante “viva”: bombos con buen “kick”, platos expresivos, cajas punzantes, bajos gruesos, bronces sustanciosos, guitarras coloridas y voces nítidas, todo con un efecto que aporta presencialidad y realismo, lo que se agradece en la escucha.

Pero a esta ecualización base se le pueden agregar dos niveles de potencia extra, tan sólo presionando el botón “ULT” en el auricular izquierdo, lo que aumenta los graves y, de paso, genera un efecto vibratorio que, según dicta la tendencia, podría tener una muy buena recepción entre el público más joven o en aquellos que gustan de géneros musicales cargados a los bajos, como el hip-hop, la música urbana o la electrónica más dura.

A mí parecer, el aumento de graves se hace innecesario e incluso indeseable, sobre todo en el modo de mayor potencia, que suma demasiado “grano” al sonido. Sin embargo, la función logra mantener cierto balance que evita que la distorsión o el ruido provoque un efecto corrosivo en el audio original. La mejor versión de los ULT Wear, a mi entender, es aquella que tiene el potenciador desactivado. En ésta se puede disfrutar de audio de muy buena calidad, así como de una experiencia inmersiva bajo la función 360 Reality Audio.

Este último es un formato que permite posicionar a los instrumentos involucrados en una pieza musical en distintos ángulos y direcciones, dándole mayor profundidad, dinámica y espacialidad a la música. La experiencia consigue ser inmersiva, pero es una alternativa que recién comienza a agarrar vuelo en la industria musical. Por eso, no todos los álbumes y canciones se encuentran disponible bajo este formato, aunque sí muchos clásicos han sido remasterizados para estos fines. Para disfrutarla, es necesario contar con un servicio de streaming que ofrezca contenido masterizado para audio espacial, como Tidal, Amazon Music o Nugs.net.

La emblemática “Space Oddity”, de David Bowie, suena aún más expansiva bajo el 360 Reality Audio: los sonidos parecieran llegar desde todos lados, y la voz relatando la cuenta regresiva dibuja una especie de semicírculo alrededor de tu cabeza. En “Thriller”, de Michael Jackson, el primer aullido me pilló por sorpresa en la calle y tuve que voltear a ver si algún perro me estaba pisando los talones.

Acá los ULT Wear aportan la tecnología, un sonido inmersivo y también una función de seguimiento que busca emular la experiencia de un concierto en vivo, modificando la dirección desde la cual proviene el sonido en la medida que giras la cabeza o el smartphone hacia distintos puntos.

Cancelación de ruido, sonido ambiental y microfonía

Cada auricular de los ULT Wear cuenta en su interior con un diafragma tipo cúpula de 40 milímetros, dedicado a la emisión de las ondas sonoras. Junto a éste va un procesador, llamado V1, encargado de gestionar las funciones de cancelación de ruido y sonido ambiente del modelo. Según indica Sony, el tamaño de este procesador es menor al que posee el WH-XB910N, pero su rendimiento es mayor y también más eficiente. Es decir, requiere de menor consumo de energía para hacer su trabajo.

De hecho, la batería de los ULT Wear ofrece hasta 30 horas de uso continuo con la cancelación de ruido activada, y puede llegar a las 50 con la función apagada. Este procesador V1 es el arma inteligente que adapta el sonido de los audífonos a cada contexto y hábito de consumo. Para ello cuenta, también, con la complicidad de cuatro micrófonos, dos en cada auricular, que se encargan de captar el ruido ambiental para luego procesarlo y anularlo o amplificarlo, según sea el caso.

¿El resultado? Tanto la cancelación de ruido como el sonido ambiental funcionan de manera impecable. El ruido del exterior queda casi absolutamente anulado, o lo suficiente como para no ser una molestia mientras se disfruta del contenido. Es importante, también, el rol de las almohadillas de cada auricular y la sujeción de los audífonos, que generan una cancelación pasiva que impide el ingreso de aire y sonido desde el exterior.

Esta función también está disponible en la modalidad de llamadas telefónicas. Aquí toma relevancia la reducción del ruido del viento cuando se está en exteriores. Si bien lo que se obtiene es un sonido de fondo algo artificial, la voz gana en nitidez, por lo que el objetivo de permitir una comunicación clara se cumple. El secreto de esta función está en la posición de los micrófonos superiores de cada auricular, los que quedan “tapados” por la junta que une los cascos con la diadema.

La modalidad de sonido ambiente me pareció particularmente buena: desde la app se puede regular en 20 niveles la intensidad que se desea, aumentando o disminuyendo la entrada del ruido externo. Incluso está la opción de enfocar el sonido ambiental nada más que en las voces, mientras se suprime al resto de los emisores de ruido.

Veredicto Práctico

No sólo potencia ofrecen los ULT Wear de Sony, tanto en lo que refiere a sonido —con dos modalidades para dar un “boost” a las frecuencias graves— como a autonomía, con una batería que se mantiene de mejor manera gracias a un procesador inteligente, como el V1, que mejora los niveles de eficiencia de este dispositivo.

Para un usuario más tradicional de audífonos, la cantidad de funciones disponibles en los ULT Wear y de información contenida en la aplicación Headphones puede volverse algo abrumadora, así como la funcionalidad touch, que viene activa por defecto, puede a ratos volverse una molestia: es muy sensible y abarca toda la superficie exterior del auricular derecho.

Sin embargo, en un contexto donde la tecnología de smartphones, notebooks, tablets, smart TVs y consolas de videojuegos avanza a ritmos inéditos, la multifuncionalidad e inteligencia de ULT Wear se leen como atributos muy bienvenidos, aunque siempre perfectibles y simplificables.

Así, los ULT Wear resultan una muy buena herramienta de entretención y trabajo. No son pocos los jóvenes —y los que ya no lo son tanto— que sabrán sacarle provecho.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de abril de 2024. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.