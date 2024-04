Remezón en el mercado del cobre: BHP presenta una oferta “no solicitada” por Anglo American

El potencial negocio global del año sería minero y lo protagonizarían dos firmas que operan en Chile. Este miércoles, el directorio de la británica Anglo American confirmó que BHP, la angloaustraliana y mayor minera del mundo, presentó una oferta de fusión “no solicitada, no vinculante y altamente condicional”, según reportaron agencias de noticias internacionales como Reuters y Bloomberg.

La propuesta consistiría en un canje de acciones y estaría antecedida de una operación que permitiría a Anglo American escindir para sus accionistas los negocios que desarrolla en otros minerales la empresa a través de Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore.

Se trataría de un negocio multimillonario. La minera británica tiene una capitalización bursátil de más de US$36 mil millones, pero en los últimos doce meses, sus papeles han caído casi 16%. En 2023, la firma reportó una fuerte caída en sus ganancias y ha ajustado sus previsiones de producción de cobre de manera drástica.

Entre altos ejecutivos del sector consideran que una operación así tendría sentido porque hay mucho apetito por el cobre en el mercado global y que hay empresas del sector, como BHP, que tienen mucha caja. Además, apuntan que la caída de la acción de la británica la deja muy vulnerable y expuesta a un take over o propuestas no solicitadas.

Este miércoles, los papeles de Anglo cerraron con un alza de 4,45% en el parqué londinense, a 2.205 libras esterlinas cada título.

Por otro lado, BHP es la mayor minera a nivel global y la primera en capitalización bursátil, con más de US$149 millones. Se ubica en el cetro de la minería global, y entre los principales productores mundiales de minerales como el hierro, el cobre, el níquel y el carbón metalúrgico. Si se materializa, BHP podría superar largamente a Codelco como el mayor productor mundial de cobre, en una operación de concentración.

De hecho, en Chile BHP opera el mayor yacimiento de cobre del mundo, Escondida, además de Spence y Cerro Colorado.

Anglo American, por su parte, opera Los Bronces, El Soldado y Collahuasi, donde tiene el 44% de la propiedad. En la primera, Anglo es socia con Codelco.

Las operaciones conjuntas de ambas compañías en Chile explicaron el 44% de la producción en 2023, con 2.304 mil toneladas de cobre fino. Pero Escondida aportó con la mayor parte: 1.098.000 toneladas del metal rojo.

Pese a que dicho yacimiento podría significar que BHP se alce como el principal productor de cobre a nivel mundial este 2024, a futuro su producción está amenazada por lo que se espera sea una caída en la ley del mineral a partir de 2027.

En ese sentido, la firma ha ido ajustando ciertos estudios para incrementar la capacidad de producción, como ampliar la capacidad de su concentradora, y la aplicación de nuevas tecnologías de lixiviación. Una tarea en la cual está embarcada junto a su socio Rio Tinto.