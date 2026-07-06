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    “Esta no es una visión ideológica”: Quiroz defiende en Comisión de Medio Ambiente técnica legislativa para la megarreforma

    "Me siento orgulloso de privilegiar la libertad económica de las personas y empresas por sobre la tutela del Estado", enfatizó el ministro de Hacienda durante el comienzo de la discusión en particular del proyecto en aquella instancia legislativa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    03 Julio 2026 Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El ministro de Hacienda Jorge Quiroz enfatizó en medio de la discusión en particular de la megarreforma en la Comisión de Medio Ambiente del Senado que el proyecto “no es una visión ideológica”.

    Esta es una medida que requiere urgencia para poder destrabar un sistema que hoy día tiene prácticamente detenidas las inversiones en Chile”, explicó el jefe de las arcas fiscales en respuesta a un comentario del senador Alfonso de Urresti (PS).

    Previamente, el legislador acusó que desarrollar todas las iniciativas propuestas por el proyecto de Reconstrucción Nacional de manera conjunta se trataba de “una mala técnica legislativa” y también le consultó si existía la posibilidad de separar el proyecto.

    El senador Alfonso de Urresti (PS) MARIO TELLEZ

    “Yo entiendo, ustedes ganaron el gobierno, usted tiene una visión ideológica, que quiera bajarle el impuesto a las grandes empresas, que quiere establecer invariabilidad económica. Está bien, es su planteamiento, pero creo que es una pésima discusión desde el punto de vista legislativo traer a colación elementos de derecho ambiental, que incluso puede que estemos más cerca de poder coincidir, pero no en este proyecto”, cargó el senador socialista.

    En ese sentido, Quiroz respondió que el proyecto sea “mixto” finalmente no es algo que se haya realizado por primera vez en el actual gobierno.

    No es primera vez que se ocupa. La ocupó el ministro de Hacienda en la administración anterior, el ministro Marcel, con el proyecto de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, que tocó ni más ni menos que 23 leyes”, respondió el secretario de Estado.

    De inmediato, Quiroz enfatizó que “desde esta administración, siempre disponibles a una discusión y conversación sosegada, sosegada, pero nunca excesivamente dilatada”.

    Tras ello, de Urresti enfatizó que esperaba que el ministro tuviera una visión ideológica sobre el tema.

    “Yo también quiero sacar el país adelante y tengo una visión ideológica, yo soy socialista y me siento orgulloso. Yo creo que usted es de una derecha dura y quizás no se siente orgulloso de eso”, comentó el senador.

    A lo que le respondió Quiroz: “Me siento orgulloso de privilegiar la libertad económica de las personas y empresas por sobre la tutela del Estado”.

    Tras detallar también el proyecto que presentó el exministro Marcel (la ley 21.755), Quiroz concluyó sobre el asunto: “La discusión que estamos teniendo acá es una discusión seria que pasa por tres comisiones, que visita la Comisión de Medio Ambiente cuando corresponde visitarla. Estamos escuchando las precauciones de los profesores y muchas de ellas serán incluidas en las indicaciones que presentaremos”.

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    Más sobre:Jorge QuirozAlfonso de UrrestiMegarreformaReconstrucción NacionalHacienda

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