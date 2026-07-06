Grupo de Yeomans se acerca a acuerdo con sector de Ibáñez por elecciones internas del FA

Intensas gestiones se dieron durante este fin de semana al interior del Frente Amplio. Entre este lunes y el próximo domingo estará abierto el periodo de inscripciones para competir por la directiva de la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric.

Hoy se han instalado dos opciones entre los dirigentes, pese a que ninguna de las dos está confirmada. En esa línea, durante los últimos días la alternativa de la diputada Gael Yeomans ha tomado fuerza como una de ellas.

La parlamentaria cuenta en su sector con figuras como la diputada Ericka Ñanco y Valeria Cárcamo. Además, en los últimos días acercó posiciones para concretar una alianza con el mundo que representan en la interna figuras como el senador Diego Ibáñez, la exministra Antonia Orellana y los exsubsecretarios Víctor Ramos y Francisca Perales.

La opción que más ha avanzado es que, para las elecciones de inicios de agosto, la diputada Gael Yeomans postule a la presidencia del partido, acompañada por el actual secretario ejecutivo de la colectividad, el sociólogo Simón Ramírez.

Esta dupla, así como también los posibles otros compañeros de lista, debe ratificarse en los próximos días, pero desde ya se ha buscado instalar como la alternativa de disputa con otra lista, que sería encabezada por la actual timonel, Constanza Martínez.

La exdelegada presidencial de la Región Metropolitana actualmente preside la colectividad y surgió como alternativa para repostular. En su núcleo hay figuras reconocidas, como el propio exmandatario Gabriel Boric, o los diputados Gonzalo Winter y Constanza Schönhaut.

En favor de la repostulación de Martínez están dos grupos, el de los exmilitantes de Revolución Democrática -Giorgio Jackson, Tomás Vodanovic, Diego Vela- y el de figuras ligadas al extinto partido Comunes, como los exministros Giorgio Boccardo y Javiera Toro.

La apuesta de esta lista sería replicar la alianza que hoy lidera el partido, mediante la presidencia de Constanza Martínez y la secretaría general de Andrés Couble, representante de los ex-RD.

Ambos se alzaron como los principales rostros de la tienda de calle Esmeralda hace dos años. A diferencia de esta pasada, para esa ocasión no hubo competencia y todo se definió mediante una lista de consenso, donde los sectores de Ibáñez y Yeomans quedaron fuera de los dos principales cargos de poder.

“Estamos en el plazo en el que se van a empezar a inscribir las listas. Como solemos decir, es un drama que se vive minuto a minuto y hasta el último momento. Como presidenta en ejercicio estoy muy contenta con el proceso del congreso. (...). Veo un partido muy unido. Si bien puede haber competencia, que me parece que es sana, se va a asumir con un nivel de fiato y unidad que venimos trabajando”, dijo al respecto la timonel del partido, Constanza Martínez, tras salir de la habitual reunión de los jefes de tiendas de la oposición.

El sistema electoral del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva, en la medida que logren una proporción importante de votos.

La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad.