Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), llamó a tener “ojo con la Contraloría”, a propósito del dictamen donde el órgano fiscalizador determinó que la exministra de Seguridad de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, actuó fuera de sus facultades legales al pedir, a través de un oficio, información reservada a la PDI sobre una investigación abierta en curso.

La situación motivó a la oposición a impulsar una comisión investigadora, e incluso hay parlamentarios que no descartan la presentación de una acusación constitucional contra Steinert.

En diálogo con radio Duna, el diputado Alessandri aseguró que, a su parecer, no habría tiempo en el Parlamento para efectuar esas acciones.

Junto con ello, cuestionó el actuar del organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez y planteó que “ habría que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”.

“Tuve un zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país, algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella", indicó.

En ese sentido, llamó a tener "ojo con la Contraloría, ha sido maravillosa la Contraloría en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de licencias médicas, pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos , que es el Congreso y el Presidente de la República".

En esa línea, remarcó que el “Presidente tiene dentro su facultad el nombrar los ministros y la Contraloría tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos y por la legalidad de los actos”.

“Me gusta recordar el marco en que se mueve Chile, porque a veces nos olvidamos de eso”, sostuvo.