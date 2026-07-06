SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    El diputado Jorge Alessandri valoró las acciones que ha desarrollado el órgano fiscalizador, pero planteó que con el dictamen contra la exministra de Seguridad "algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), llamó a tener “ojo con la Contraloría”, a propósito del dictamen donde el órgano fiscalizador determinó que la exministra de Seguridad de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, actuó fuera de sus facultades legales al pedir, a través de un oficio, información reservada a la PDI sobre una investigación abierta en curso.

    La situación motivó a la oposición a impulsar una comisión investigadora, e incluso hay parlamentarios que no descartan la presentación de una acusación constitucional contra Steinert.

    En diálogo con radio Duna, el diputado Alessandri aseguró que, a su parecer, no habría tiempo en el Parlamento para efectuar esas acciones.

    Junto con ello, cuestionó el actuar del organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez y planteó que “habría que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”.

    “Tuve un zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país, algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella", indicó.

    En ese sentido, llamó a tener "ojo con la Contraloría, ha sido maravillosa la Contraloría en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de licencias médicas, pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos, que es el Congreso y el Presidente de la República".

    En esa línea, remarcó que el “Presidente tiene dentro su facultad el nombrar los ministros y la Contraloría tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos y por la legalidad de los actos”.

    “Me gusta recordar el marco en que se mueve Chile, porque a veces nos olvidamos de eso”, sostuvo.

    Más sobre:Jorge AlessandriCámara de DiputadosContraloríaTrinidad SteinertPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    2.
    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    3.
    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    4.
    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    5.
    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos
    Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata
    Negocios

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez
    Tendencias

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial
    El Deportivo

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial

    “La decisión cruzó una línea roja”: la amenazante reacción de Bélgica y la UEFA tras el perdonazo de la FIFA a Balogun

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota
    Cultura y entretención

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla
    Mundo

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare