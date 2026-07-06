SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    La senadora de Renovación Nacional apuntó que "hoy día lo fundamental es que algunos que no tienen esa tolerancia a la diversidad de opiniones, la adquieran".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    27 DE ENERO DEL 2026 SENADORA MARIA JOSE GATICA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió durante la mañana de este lunes a la relación entre los partidos oficialistas, apuntando que “el respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”.

    En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora abordó la relación entre los diferentes partidos valorando el llamado a la unidad que realizó el Presidente José Antonio Kast.

    Según sostuvo, “necesitamos de que todos los actores respeten la diversidad de opiniones, y yo creo que es ahí en donde estamos fallando, hay un problema existencial ahí en el Partido Republicano, en donde algunos, lamentablemente, no tienen esa tolerancia de la diversidad de opiniones”.

    En la misma línea, Gatica apuntó que “yo en realidad la invitación que hago es sumarme, obviamente, a las palabras del presidente José Antonio Kast, de que trabajemos unidos, de que nos respetemos, de que podamos avanzar para que al Gobierno le vaya bien y para que al Chile le vaya bien”.

    “Hoy día lo fundamental es que algunos que no tienen esa tolerancia a la diversidad de opiniones, la adquieran, prontamente porque al fin y al cabo esto le genera daño al presidente Kast”, añadió, enfatizando que “estos ataques lo único que generan es que el matrimonio se quiera separar”.

    En ese contexto, sostuvo que “el Presidente tiene que conversar con su partido, con Republicanos, conversar con Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, con todos los partidos que somos oficialistas para mantener paz y esa conversación sí o sí tiene que ir enfocada, obviamente, en que nos tenemos que respetar, no nos podemos estar atacando entre nosotros mismos”.

    “Yo puedo tener una opinión muy contraria a la postura que pueda tener un diputado o una diputada republicana, pero no por eso voy a salir a darle por la prensa o a funarlo”, agregó.

    Asimismo, la senadora señaló que “para gobernar no necesita solamente un sector político o un partido político, sino que necesita sumar a todos los actores posibles para que la cosa ande más o menos bien”.

    Finalmente Gatica expresó que en esto el biministro Alvarado “tiene un papel fundamental”, apuntando que ”él tiene que ordenar a los partidos políticos hoy día y ordenarlos no solamente en torno a lo que funciona en el Congreso sino que ordenarlo también a nivel regional".

    “Aquí hay instalaciones del gobierno en cada región y hay senadores que están sintiendo aportillados por los mismos gobiernos que están instalados en las regiones”, comentó.

    La senadora también se refirió a una posible coalición de derecha, señalando que “en el futuro si podemos ser coalición, bien, pero para eso tiene que haber cariño y respeto porque un matrimonio no se concreta en torno a las faltas de respeto, a las descalificaciones, a las funas”.

    Tramitación de la megarreforma

    En la ocasión, la senadora de Renovación Nacional también abordó la tramitación de la megarreforma, señalando que “mientras más actores políticos se suban a esta mesa, mucha mejor repercusión va a tener este proyecto de ley cuando ya sea aprobado”.

    En esa línea, la senadora destacó que existen varios puntos donde se puede generar consenso, a la vez que valoró la apertura al diálogo del ministro Quiroz.

    “El hecho de que el Ministro se haya sentado también con los distintos actores es un cambio”, señaló.

    La senadora también apuntó que “lo importante es que se tienen que recoger las posturas de consenso, porque una cosa es que el Partido Comunista diga que no lo están escuchando, pero es que dependiendo también cuáles son las posturas que ellos tengan”.

    Finalmente, sobre los puntos de consenso, Gatica destacó la invariabilidad tributaria mencionando que " ese podría ser un punto en donde nos podríamos sentar a conversar y que podría generar también un consenso por parte de, a lo menos, el socialismo democrático".

    Más sobre:Renovación NacionalPartido RepublicanoMaría José Gatica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    2.
    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    3.
    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    4.
    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    5.
    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    6.
    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos
    Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata
    Negocios

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez
    Tendencias

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial
    El Deportivo

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial

    “La decisión cruzó una línea roja”: la amenazante reacción de Bélgica y la UEFA tras el perdonazo de la FIFA a Balogun

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo
    Cultura y entretención

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla
    Mundo

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare