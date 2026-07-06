Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió durante la mañana de este lunes a la relación entre los partidos oficialistas, apuntando que “el respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora abordó la relación entre los diferentes partidos valorando el llamado a la unidad que realizó el Presidente José Antonio Kast.

Según sostuvo, “necesitamos de que todos los actores respeten la diversidad de opiniones, y yo creo que es ahí en donde estamos fallando, hay un problema existencial ahí en el Partido Republicano, en donde algunos, lamentablemente, no tienen esa tolerancia de la diversidad de opiniones”.

En la misma línea, Gatica apuntó que “yo en realidad la invitación que hago es sumarme, obviamente, a las palabras del presidente José Antonio Kast, de que trabajemos unidos, de que nos respetemos, de que podamos avanzar para que al Gobierno le vaya bien y para que al Chile le vaya bien”.

“Hoy día lo fundamental es que algunos que no tienen esa tolerancia a la diversidad de opiniones, la adquieran, prontamente porque al fin y al cabo esto le genera daño al presidente Kast”, añadió, enfatizando que “estos ataques lo único que generan es que el matrimonio se quiera separar”.

En ese contexto, sostuvo que “el Presidente tiene que conversar con su partido, con Republicanos, conversar con Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, con todos los partidos que somos oficialistas para mantener paz y esa conversación sí o sí tiene que ir enfocada, obviamente, en que nos tenemos que respetar, no nos podemos estar atacando entre nosotros mismos”.

“Yo puedo tener una opinión muy contraria a la postura que pueda tener un diputado o una diputada republicana, pero no por eso voy a salir a darle por la prensa o a funarlo”, agregó.

Asimismo, la senadora señaló que “para gobernar no necesita solamente un sector político o un partido político, sino que necesita sumar a todos los actores posibles para que la cosa ande más o menos bien”.

Finalmente Gatica expresó que en esto el biministro Alvarado “tiene un papel fundamental”, apuntando que ”él tiene que ordenar a los partidos políticos hoy día y ordenarlos no solamente en torno a lo que funciona en el Congreso sino que ordenarlo también a nivel regional".

“Aquí hay instalaciones del gobierno en cada región y hay senadores que están sintiendo aportillados por los mismos gobiernos que están instalados en las regiones”, comentó.

La senadora también se refirió a una posible coalición de derecha, señalando que “en el futuro si podemos ser coalición, bien, pero para eso tiene que haber cariño y respeto porque un matrimonio no se concreta en torno a las faltas de respeto, a las descalificaciones, a las funas”.

Tramitación de la megarreforma

En la ocasión, la senadora de Renovación Nacional también abordó la tramitación de la megarreforma, señalando que “mientras más actores políticos se suban a esta mesa, mucha mejor repercusión va a tener este proyecto de ley cuando ya sea aprobado”.

En esa línea, la senadora destacó que existen varios puntos donde se puede generar consenso, a la vez que valoró la apertura al diálogo del ministro Quiroz.

“El hecho de que el Ministro se haya sentado también con los distintos actores es un cambio”, señaló.

La senadora también apuntó que “lo importante es que se tienen que recoger las posturas de consenso, porque una cosa es que el Partido Comunista diga que no lo están escuchando, pero es que dependiendo también cuáles son las posturas que ellos tengan”.

Finalmente, sobre los puntos de consenso, Gatica destacó la invariabilidad tributaria mencionando que " ese podría ser un punto en donde nos podríamos sentar a conversar y que podría generar también un consenso por parte de, a lo menos, el socialismo democrático".