SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    Las candidaturas de la actual presidenta del partido y de la jefa de los diputados aún no han sido confirmadas para la elección de la directiva. El plazo para las inscripciones vence el próximo fin de semana.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 28 de junio 2026. Directiva del Frente Amplio realiza punto de prensa tras plenario de su Primer Congreso Ideologico, Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esta será la semana de decisiones en el Frente Amplio. Entre este lunes y el próximo domingo se definió como plazo para la inscripción de las candidaturas a encabezar la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric, a través de la dirección nacional y su comité central.

    Por ahora, ninguno de los nombres se ha oficializado en la interna del partido, donde, de todos modos, ya hay claridad de que habrá competencia entre el sector que representa la actual presidenta del partido, Constanza Martínez -donde también están Boric, Gonzalo Winter-, y el que lidera la diputada Gael Yeomans.

    Ambas aparecen como aspectadas para asumir el desafío, pero previo a la apertura de inscripciones se ha dado una disputa por quién oficializa primero una eventual candidatura.

    Junto a Martínez y su sector también están otros grupos. El principal lote aliado es el que integran exmilitantes de Revolución Democrática como Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar, Diego Vela o el actual secretario general de la colectividad, Andrés Couble.

    Dentro del mismo grupo también está el sector de los exmilitantes de Comunes, quienes se reagruparon en un nuevo lote que integran los exministros Giorgio Boccardo, Javiera Toro y la diputada Emilia Schneider.

    Por otro lado, en el sector de la diputada Yeomans también están figuras como la diputada Coca Ericka Ñanco y dirigentas como Valeria Cárcamo, lo que les ha servido para posicionarse con mejores resultados internos en la última medición de fuerzas del FA, hace dos años.

    La gran duda que queda por despejar esta semana es la definición que tomará un quinto sector, representado por la exministra Antonia Orellana, el exsubsecretario Víctor Ramos y el senador Diego Ibáñez.

    Dicho sector fue tironeado durante el fin de semana reciente y su decisión de plegarse a una lista mayoritaria que encabece el grupo de Martínez o al lote de Yeomans, aún está por ser oficializado.

    Por un lado, el sector de Martínez ha apostado por sumar al grupo de Orellana e Ibáñez a una lista “mayoritaria de consenso”.

    Dicha nómina es vista por el lote de Yeomans como uno de continuidad, ya que la exdelegada presidencial de la RM y Andrés Couble han dirigido al partido en los últimos dos años.

    Ambos fueron electos mediante una negociación, por lo que las elecciones de este año serán las primeras con competencia que se darán en el Frente Amplio desde su fundación como partido en 2024, tras la fusión de tres tiendas aliadas (RD, Convergencia y Comunes).

    El sistema electoral del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva, en la medida que logren una proporción importante de votos.

    La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad.

    En el caso de que el sector de Ibáñez y Orellana decidan plegarse a la lista mayoritaria que están armando el grupo de Martínez y Couble, la facción de la diputada Yeomans igualmente estaría decidida a competir para, al menos escalar, hasta el tercer cargo de poder en la mesa. Hoy tienen el quinto cupo.

    No obstante, si los grupos de Yeomans y Ñanco actúan en conjunto con el de Ibáñez y Orellana, la disputa sería reñida.

    Más sobre:FAFrente AmplioGabriel BoricConstanza MartínezGael Yeomans

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Lo más leído

    1.
    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    2.
    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    3.
    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    4.
    Carmona critica posible indulto a Carabineros: “Hay leyes para que todas y todos las cumplamos, incluyendo los aparatos policiales”

    Carmona critica posible indulto a Carabineros: “Hay leyes para que todas y todos las cumplamos, incluyendo los aparatos policiales”

    5.
    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Megaproyecto inicia su recta final con votos asegurados, oposición resquebrajada, pero con la amenaza del TC

    Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio
    Negocios

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez
    Tendencias

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon
    El Deportivo

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

    Los Cóndores se ilusionan en la World Nations Cup: “Hong Kong es un rival directo en el Mundial, hay que ganar como sea”

    Mikel Oyarzabal, el inesperado goleador de España que amenaza a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo
    Cultura y entretención

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev
    Mundo

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    China realiza un ensayo con un misil estratégico desde un submarino en aguas del Pacífico

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare