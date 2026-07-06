Inminente competencia entre facciones de Martínez y de Yeomans: Frente Amplio inicia su proceso electoral a dos bandos

Esta será la semana de decisiones en el Frente Amplio. Entre este lunes y el próximo domingo se definió como plazo para la inscripción de las candidaturas a encabezar la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric, a través de la dirección nacional y su comité central.

Por ahora, ninguno de los nombres se ha oficializado en la interna del partido, donde, de todos modos, ya hay claridad de que habrá competencia entre el sector que representa la actual presidenta del partido, Constanza Martínez -donde también están Boric, Gonzalo Winter-, y el que lidera la diputada Gael Yeomans.

Ambas aparecen como aspectadas para asumir el desafío, pero previo a la apertura de inscripciones se ha dado una disputa por quién oficializa primero una eventual candidatura.

Junto a Martínez y su sector también están otros grupos. El principal lote aliado es el que integran exmilitantes de Revolución Democrática como Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar, Diego Vela o el actual secretario general de la colectividad, Andrés Couble.

Dentro del mismo grupo también está el sector de los exmilitantes de Comunes, quienes se reagruparon en un nuevo lote que integran los exministros Giorgio Boccardo, Javiera Toro y la diputada Emilia Schneider.

Por otro lado, en el sector de la diputada Yeomans también están figuras como la diputada Coca Ericka Ñanco y dirigentas como Valeria Cárcamo, lo que les ha servido para posicionarse con mejores resultados internos en la última medición de fuerzas del FA, hace dos años.

La gran duda que queda por despejar esta semana es la definición que tomará un quinto sector, representado por la exministra Antonia Orellana, el exsubsecretario Víctor Ramos y el senador Diego Ibáñez.

Dicho sector fue tironeado durante el fin de semana reciente y su decisión de plegarse a una lista mayoritaria que encabece el grupo de Martínez o al lote de Yeomans, aún está por ser oficializado.

Por un lado, el sector de Martínez ha apostado por sumar al grupo de Orellana e Ibáñez a una lista “mayoritaria de consenso”.

Dicha nómina es vista por el lote de Yeomans como uno de continuidad, ya que la exdelegada presidencial de la RM y Andrés Couble han dirigido al partido en los últimos dos años.

Ambos fueron electos mediante una negociación, por lo que las elecciones de este año serán las primeras con competencia que se darán en el Frente Amplio desde su fundación como partido en 2024, tras la fusión de tres tiendas aliadas (RD, Convergencia y Comunes).

El sistema electoral del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva, en la medida que logren una proporción importante de votos.

La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad.

En el caso de que el sector de Ibáñez y Orellana decidan plegarse a la lista mayoritaria que están armando el grupo de Martínez y Couble, la facción de la diputada Yeomans igualmente estaría decidida a competir para, al menos escalar, hasta el tercer cargo de poder en la mesa. Hoy tienen el quinto cupo.

No obstante, si los grupos de Yeomans y Ñanco actúan en conjunto con el de Ibáñez y Orellana, la disputa sería reñida.