Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

El cambio de gobierno, el proceso de desregulación y la eventual baja de impuestos podría ser determinante para la actividad de las empresas y, en particular, de las fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) este 2026.

Ese es el escenario que describe el estudio Perspectivas y Tendencias de M&A 2026, realizado por Deloitte, y que implicó una encuesta a 174 CEO, CFO, gerentes de inversión y M&A en la región, pero principalmente de empresas chilenas.

José Campos, socio Líder de M&A en Deloitte, señala que las respuestas contenidas en el estudio reflejan un mercado con bases sólidas y una alta disposición a invertir, “pero donde el ritmo y la materialización de las oportunidades estará fuertemente condicionado por la evolución del entorno externo y del costo de capital”.

Además, argumenta que la décima versión del estudio Perspectivas y Tendencias en M&A fue realizada “en medio de una volatilidad global, impulsada por el alza del petróleo, que mantiene todavía bajo presión el costo del capital, aumentando la selectividad en las decisiones de inversión y la búsqueda de deals transformacionales”.

“En medio de esto, América Latina -y particularmente Chile- se posiciona como un mercado atractivo para M&A, especialmente en sectores vinculados a la transición energética y los minerales críticos fundamentales para las nuevas tecnologías. Este contexto no limita la actividad, pero sí eleva la exigencia en la ejecución de las transacciones”, señala.

Respecto a la influencia que tendrá la perspectiva de crecimiento de Chile de más menos 2,2% en la decisión de realizar un proceso de M&A, la mitad señaló que no genera cambios en la estrategia.

No obstante, ante la pregunta sobre la influencia que tendrá el proceso de cambio en el ejecutivo y los ajustes previstos en materia fiscal y regulatoria en la planificación de la estrategia de M&A durante 2026, casi un tercio de los ejecutivos indicaron que la influencia será significativa (31%), y 37% cree que habrá influencia, pero moderada.

La encuesta consultó además sobre cuánto se beneficiaría su estrategia de M&A con una potencial desregulación y simplificación de trámites de permisos ambientales y sectoriales. El 43% los ejecutivos indicaron que el beneficio sería significativo.

En tanto, respecto al efecto que tendrá en la actividad de M&A durante los próximos dos años una potencial reducción del impuesto corporativo, un tercio de los ejecutivos (34%) indicaron que el efecto será significativo, y un 26% dijo que moderadamente.

Según Campos, estos datos confirman que “el entorno institucional es un factor clave en la toma de decisiones de inversión”.

Crecimiento y estrategia

Según Campos, al mirar en particular el mercado de M&A en Chile, se evidencia señales claras de un inicio sólido en 2026.

“Si analizamos el primer cuatrimestre del año en curso, la actividad muestra señales positivas, con crecimientos cercanos al 50% en transacciones efectivas y un 46% en transacciones anunciadas versus el año anterior, lo que se alinea con lo observado en la encuesta, donde cerca de un 70% de los ejecutivos espera participar en una transacción durante el año”, sostiene.

Junto con ello, el socio de Deloitte apunta que, desde una perspectiva económica, las expectativas del mercado se mantienen favorables. “Un 89% de los encuestados proyecta crecimiento en sus ingresos durante el año, y se mantiene un sentimiento positivo en relación con las valorizaciones: un 45% espera que se mantengan y un 35% anticipa un incremento. No obstante, la evolución del costo de capital seguirá siendo un factor clave a monitorear en la determinación de precios”.

En concreto, la mayoría de los ejecutivos (41%) encuestados indicaron que sus compañías tendrán un crecimiento anual de entre 5% y 10% en sus ingresos, mientras que un 24% respondió que el alza será de hasta un 5%, y el 20% apuntó que estará en un rango de 10-%-20%.

Ante la pregunta sobre el enfoque de la compañía frente a las operaciones de M&A este año, el 40% respondió que son activas, y que están abiertas a evaluar distintas oportunidades, mientras que un 37% afirmó que buscan operaciones estratégicas concretas.

Respecto de en qué regiones ha focalizado su estrategia de M&A durante 2026, pudiendo ser más de una, la gran mayoría puso a Chile (66%) y en segundo lugar otro país de la región (Perú, Brasil, Argentina, etc., con un 45%)

“Esto sugiere que, si bien existe interés en crecer fuera de Chile, la estrategia sigue siendo predominantemente regional más que global. En términos de motivación, las operaciones de M&A están impulsadas principalmente por la búsqueda de crecimiento y expansión, destacando la entrada a nuevos mercados y el fortalecimiento de capacidades existentes como los principales drivers estratégicos”, dice Campos.

Deloitte también consultó respecto los factores que podrían impulsar o motivar M&A en las compañías. Los ejecutivos consultados señalaron que los principales son la expansión geográfica o entrada a nuevos mercados (34%) y el crecimiento inorgánico del negocio actual (19%)

Según Campos, el equilibrio entre crecimiento y estabilidad genera condiciones atractivas para la ejecución de transacciones. “Sin embargo, el financiamiento continúa siendo un elemento determinante: un 42% de las organizaciones planea utilizar recursos propios o de su matriz, un 26% recurrirá a financiamiento bancario, y una proporción menor considera acceder a mercados de capitales. Lo que sugiere un entorno donde la capacidad de estructurar financiamiento y acceso a capital será un factor diferenciador en la ejecución de transacciones”, comentó.

En esa línea, sostuvo que “en este contexto, la pregunta no es si existen condiciones para transar, sino quiénes estarán en mejor posición para ejecutar en un entorno que exige mayor disciplina financiera y capacidad de financiamiento”.

Sobre la velocidad en la ejecución de transacciones con relación a años anteriores, la mayoría de los ejecutivos cree que será similar (59%).

Respecto a la relevancia de la adopción de tecnologías como la Inteligencia Artificial o Automatización para evaluar potenciales actividades de M&A, los ejecutivos indicaron que serán importantes (40%).