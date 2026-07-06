Los Cóndores se ilusionan en la World Nations Cup: “Hong Kong es un rival directo en el Mundial, hay que ganar como sea”

Los Cóndores solo piensan en el Mundial de Australia 2027. Por este motivo, la Selección Chilena de Rugby comenzó de lleno con los trabajos de cara a la cita planetaria organizando diversos partidos que sirven a modo de preparación.

En ese marco, el combinado nacional tuvo su estreno en la World Nations Cup -la naciente competición bianual que reúne a los equipos que forman parte de la segunda división global del rugby masculino-y debutó con triunfo por 48-31 ante Rumania.

En un Estadio Nacional que contó con casi 16 mil espectadores, el conjunto chileno sacó conclusiones positivas de su estreno en el torneo preparatorio. “Fue un juego muy importante, el primero de este torneo. Jugar de local, en nuestro estadio y frente a nuestro público, es muy relevante”, partió diciendo Martín Sigren.

El capitán de los Cóndores valoró el apronte con los europeos, sin embargo, admite que las miradas están puestan en el rival que se avecina. “El próximo juego va a ser igual de duro, Hong Kong es uno de los equipos que vamos a enfrentar en el Mundial del próximo año, así que tiene un sabor distinto. Va a ser la primera vez que nos vamos a exigir de esa manera previo al torneo grande. Va a ser muy lindo volver a Sausalito después de la clasificación que conseguimos allí”, reveló.

En esa misma línea se expresó Diego Escobar, quien fuese elegido como la figura del partido en Ñuñoa. “Feliz de ganar en casa, es una locura jugar en el Estadio Nacional con nuestro público. Agradecer a ellos. Ya somos un Chile que está clasificado al Mundial, así que tenemos que demostrar que hemos avanzado. Nuestro objetivo en estas tres semanas y es ganar los tres partidos y demostrar que crecimos y estamos para grandes cosas. Ya vamos a empezar a hacer el análisis para enfrentar a Hong Kong, porque es un rival directo en el Mundial. Hay que ganar como sea”, señaló el hooker.

Cabe remarcar que la gira de partidos continúa el 11 y 19 de julio, enfrentando a Hong Kong y Georgia, respectivamente. En ese sentido, el entrenador Pablo Lemoine entregó un análisis del debut y anticipó algunas claves de los choques contra los rivales de categoría mundialista. “Habíamos planificado un partido muy duro, por los cambios que había traído Rumania en sus jugadores. Era otra fisionomía y fisicalidad. Se logró como se tenía que lograr. Nosotros tenemos un plantel grande y estamos convencidos de que estos muchachos van a sacar adelante estos dos partidos que vienen”, sentenció el DT.