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    La euforia de Harry Kane tras eliminar a México en el Azteca: “Todo estaba en contra, pero encontramos un modo de ganar”

    Con un gol de penal y un esfuerzo encomiable para sortear el desafío que plantó el elenco local, el capitán de Inglaterra se mostró orgulloso de la clasificación a cuartos de final del Mundial.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Harry Kane liderando al equipo inglés rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026.

    El estadio Azteca fue el escenario de uno de los mejores partidos del Mundial 2026. En un desenlace de ida y vuelta, Inglaterra se clasificó a cuartos de final tras imponerse por 3-2 a México, que se despide de su condición de anfitrión.

    Los Tres Leones marchan rampantes rumbo a la ronda de los ocho mejores, instancia en la que se enfrentarán a la Noruega de Erling Haaland que, durante el primer turno del sábado, dio uno de los grandes golpes del certamen al eliminar al Brasil de Carlo Ancelotti.

    Por este hito, el capitán Harry Kane valoró la gran actuación en el Coloso de Santa Úrsula y lo que significa la clasificación para el conjunto que dirige Thomas Tuchel. “Fue un juego loco. Teníamos que encontrar una vía... realmente no puedo hablar. Todo estaba en contra de nosotros, pero encontramos un modo de ganar”, señaló.

    El centrodelantero británico fue crítico del desempeño del árbitro iraní-australiano Alireza Faghani, pues los dejó con uno menos tras una entrada de Jarrel Quansah a Jesús Gallardo y posteriormente cobró un penal por una falta del propio Kane en el área. “Pensé que había llegado al balón primero. Honestamente, el árbitro dirigió todo en contra nuestra. Al final no terminó pesando mucho, así que estoy muy feliz”, agregó.

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