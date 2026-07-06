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    Al menos ocho muertos deja nuevo ataque masivo de Rusia contra Kiev previo a cumbre de la OTAN

    La ofensiva con misiles y drones impactó edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en la capital ucraniana y sus alrededores, pocas horas después de que el presidente Volodímir Zelensky advirtiera sobre una nueva escalada de bombardeos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: @IuliiaMendel

    Al menos ocho personas murieron y otras 34 resultaron heridas durante la madrugada de este lunes, luego de que Rusia lanzara una nueva ola de misiles y drones contra Kiev y la región que rodea la capital ucraniana, en uno de los ataques más intensos de los últimos días y a escasas horas de la próxima cumbre de la OTAN en Turquía.

    El bombardeo fue perpetrado pocas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, alertara públicamente sobre información de inteligencia que apuntaba a un nuevo ataque a gran escala contra la capital.

    Según informó el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, uno de los misiles impactó un edificio residencial en el distrito de Podilskyi, provocando el colapso parcial de la estructura entre el quinto y el noveno piso.

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de la fachada completamente destruida por la explosión.

    Foto: X

    Las autoridades locales señalaron que otros edificios de departamentos también fueron alcanzados en el mismo distrito, mientras que tres complejos habitacionales adicionales sufrieron daños en el distrito de Darnytskyi.

    De acuerdo con el balance preliminar, al menos siete personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas dentro de la ciudad de Kiev.

    En tanto, el gobernador de la región de Kiev, Mykola Kalashnyk, confirmó la muerte de una persona y diez heridos en localidades ubicadas en las afueras de la capital.

    El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó además que el ataque destruyó un edificio no residencial en Podilskyi y provocó daños en garajes, un almacén y otras construcciones en los distritos de Holosiivskyi y Darnytskyi.

    En paralelo, Kalashnyk indicó que viviendas, comercios y otras instalaciones de infraestructura civil sufrieron daños en las comunidades de Bucha, Vyshhorod y Brovary, todas pertenecientes a la región de Kiev.

    Las explosiones comenzaron cerca de la 1.40 de la madrugada y continuaron en sucesivas oleadas alrededor de las 2.10 y las 3.15, mientras las sirenas antiaéreas permanecían activas en gran parte del país.

    Ante la magnitud del ataque, miles de habitantes de Kiev se refugiaron en estaciones subterráneas del metro, luego de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera que decenas de misiles se dirigían hacia la capital. Además, vecinos reportaron cortes de suministro eléctrico en el sector de Sofiivska Borshchahivka, en la región de Kiev.

    Foto: @IuliiaMendel

    Las alertas aéreas fueron activadas en prácticamente todas las regiones de Ucrania. Como medida preventiva, la Fuerza Aérea de Polonia desplegó aviones de combate para resguardar su espacio aéreo frente al riesgo de una eventual expansión del ataque.

    Zelensky había advertido una nueva ofensiva

    Horas antes del bombardeo, el presidente Volodímir Zelensky aseguró que los servicios de inteligencia habían detectado preparativos rusos para una nueva ofensiva masiva contra territorio ucraniano.

    “La inteligencia vuelve a indicar que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo. Esto es típico de Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara”, afirmó el mandatario durante su mensaje nocturno, al tiempo que instó a la población a respetar las alertas antiaéreas y pidió a los aliados acelerar el envío de misiles para los sistemas de defensa Patriot.

    El ataque ocurre apenas unos días antes de la reunión prevista entre Zelensky y el presidente estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la OTAN programada para el 8 de julio en Turquía, encuentro que busca impulsar nuevos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra iniciada por Rusia.

    La cita también se concretará días después de la conversación telefónica de casi 90 minutos que sostuvieron Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que el mandatario estadounidense manifestó su disposición a colaborar para terminar el conflicto, según informó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

    Sin embargo, antes de esa conversación, Putin ya había anunciado que Rusia mantendría su campaña de ataques masivos con misiles y drones contra ciudades ucranianas.

    Los ataques contra Kiev se han intensificado durante las últimas semanas. El pasado 2 de julio, Rusia lanzó otra ofensiva de gran magnitud contra la capital ucraniana que dejó 31 personas fallecidas y 102 heridas.

    Más sobre:Guerra en UcraniaKievRusiaVolodímir ZelenskyAtaqueBombardeoUcraniaOTANVladimir PutinMundo

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