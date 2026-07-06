SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El escaso margen de Vodanovic para sellar un acuerdo con Quiroz por megarreforma

    Tras reunirse con otros jefes partidarios de la oposición, la misma senadora bajó las expectativas de los posibles frutos de la mesa de diálogo, creada a instancias de la titular del Senado. “No buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto”, dijo la presidenta del PS.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El ministro Quiroz y la senadora Vodanovic. KARIN POZO

    “Quienes apoyen esta idea, la historia y la ciudadanía los juzgarán”, sentenció en su voto político el Comité Central del Partido Socialista en el que instaba, en abril pasado, a sus parlamentarios a rechazar la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    Aunque el pronunciamiento no fijaba postura ante las votaciones siguientes, la reflexión partidaria ya era lo suficientemente lapidaria, cerrando cualquier margen de maniobra a los diputados y los senadores PS.

    Si bien en la mesa de diálogo, que se conformó la semana pasada, se abría una ventana para un acercamiento -en vista de que la misma oposición se resignó a tratar de buscar compensaciones a la menor recaudación fiscal que implican las rebajas tributarias-, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aterrizó bruscamente las expectativas.

    En las dos reuniones que hubo la semana pasada de esta mesa de diálogo, el jefe económico del gobierno advirtió de entrada que no aceptaría que se cuestione el “corazón” del proyecto (cambios tributarios) y que todo entendimiento debía estar dentro de ciertos “bordes”.

    Las pocas concesiones que está ofreciendo Quiroz han estrechado aún más el margen de la dupla negociadora del PS, integrada por la senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y el jefe de bancada, Juan Luis Castro.

    De hecho, este lunes en la mañana, tras reunirse con otros jefes partidarios de la oposición, la timonel socialista bajó las expectativas de los posibles frutos de la mesa de diálogo, creada a instancias de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). “No buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto”, dijo la senadora por El Maule, quien agregó que “aquí hay un proyecto que está desfinanciado, que no tiene compensaciones, y nosotros lo que hemos solicitado es mejorarlo”.

    “La verdad es que, ustedes saben, el gobierno tiene los votos para aprobarlo... Y por responsabilidad política, hemos aceptado la propuesta de la presidenta del Senado... Tenemos que buscar legislar de la mejor forma y con el menor impacto para la gente”, expresó Vodanovic.

    El senador Castro expresó un postura igual de moderada. “Nosotros hemos concurrido de buena fe. La presidenta del Senado ha sido clara en buscar un grado de entendimiento, grado que -voy a usar un término médico- es paliativo, pero no curativo... En lo paliativo, mitiga ciertos aspectos, como el crédito al empleo, como la permisología, como la rebaja del IVA en el caso de la vivienda, bueno, hay un margen posible”, añadió el jefe del Comité Socialismo Democrático (que agrupa al PS y al PPD), citando además el ofrecimiento del ministro de bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, con una prima adicional para los inversionistas.

    Sin piso en el PS

    Aunque en el gobierno ven a Vodanovic y a Castro como dos canales de diálogo con la oposición, también hay consciencia de que ambos interlocutores del PS tampoco cuentan con el suficiente piso en su partido para sellar un acuerdo.

    Incluso, luego de la última entrevista del ministro de Hacienda, en Pulso, otros senadores socialistas salieron a remarcar que no apoyarán los artículos más controversiales de la iniciativa si no tienen cambios sustanciales.

    “Valoro el esfuerzo de la presidenta del Senado por abrir esta mesa. El problema no es la mesa, es el ministro. Quiroz se sentó y lo primero que dijo fue que el corazón del proyecto no se toca. O sea, nos invitan a conversar de todo, menos de lo importante. Eso no es diálogo. Tenemos un ministro dogmático, enamorado de un proyecto todos dicen que es riesgoso para Chile... Un acuerdo que no le sirva a Chile ni a las familias no va a contar con mi voto”, dijo la senadora Daniella Cicardini (PS).

    Su par Gastón Saavedra (PS) remarcó que “las cosas que no nos parezcan, vamos a tener que rechazarlas. Nosotros no podemos ser cómplices de una medida que va a destrozar al país. Eso es lo que va a ocurrir”, dijo el senador por el Biobío, quien igualmente respaldó el papel de sus representantes en la mesa de diálogo.

    “Nosotros, hasta el último minuto que quede, haremos esfuerzos por construir acuerdos.... Nos preocupa el estado de las Pymes”, agregó Saavedra.

    El mismo corazón

    En su entrevista con Pulso, Quiroz dijo que independiente de las conversaciones, el “corazón” de la megarreforma seguiría siendo “el mismo”. “El plan no ha cambiado”, señaló.

    “Eso no va a cambiar. Chile necesita volver a su competitividad tributaria, por lo menos a nivel del promedio Ocde. Tiene que tener elementos de invariabilidad, porque hemos dado tales muestras de zigzagueo en nuestras políticas, que necesitamos dar una señal de certeza. Ahora, ¿qué puede cambiar ahí? Son cambios que llamo paramétricos. Hemos dicho: en vez de 25 años, 20 años. Puede ser. Tal vez poner una prima", sostuvo.

    En otros aspectos centrales, como la rebaja de impuesto a las empresas de 27% a 23%, la reintegración y la eliminación de impuesto a la ganancia de capitales, el Ejecutivo tampoco está dispuesto a ceder, toda vez que ya cuentan con 26 votos de respaldo en el Senado.

    Sin embargo, el ministro comentó que además de la leve baja en los años de invariabilidad tributaria, también podría haber un rediseño en el crédito al empleo, medida que es la más costosa del punto de vista financiero del megaproyecto.

    Más sobre:PolíticaPaulina VodanovicJorge QuirozmegarreformaMegaproyectoSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos

    En espera de reglamento: Fiscalía e ISP destacan avances de ley que responde ante riesgos por drogas como el fentanilo

    Boric acepta invitación de Kast a La Moneda para conmemorar los 200 años de la Presidencia de Chile

    “Deslealtad institucional”: oposición acusa al Ejecutivo de negociar temas de Medio Ambiente con legisladores de otras comisiones

    Kast encabeza ceremonia de reconocimiento a bomberos que acudieron a Venezuela a prestar ayuda humanitaria tras terremotos

    Lo más leído

    1.
    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    2.
    Citas semanales y riesgo de desafueros: las conclusiones de la catarsis entre Kast y los presidentes de partidos

    Citas semanales y riesgo de desafueros: las conclusiones de la catarsis entre Kast y los presidentes de partidos

    3.
    Boric acepta invitación de Kast a La Moneda para conmemorar los 200 años de la Presidencia de Chile

    Boric acepta invitación de Kast a La Moneda para conmemorar los 200 años de la Presidencia de Chile

    4.
    ¿Se acabarán las críticas? Participación de Matthei en mesa de trabajo UDI entusiasma al partido con cambio de tono frente a Kast

    ¿Se acabarán las críticas? Participación de Matthei en mesa de trabajo UDI entusiasma al partido con cambio de tono frente a Kast

    5.
    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Estos son los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante julio

    Rating del domingo 5 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 5 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?
    Chile

    Esta semana comienza la postulación al Subsidio de Arriendo: ¿Cómo realizar el trámite?

    En espera de reglamento: Fiscalía e ISP destacan avances de ley que responde ante riesgos por drogas como el fentanilo

    Boric acepta invitación de Kast a La Moneda para conmemorar los 200 años de la Presidencia de Chile

    Venta de autos nuevos acelera en junio: crece 9,5% y anota su mejor primer semestre desde 2023
    Negocios

    Venta de autos nuevos acelera en junio: crece 9,5% y anota su mejor primer semestre desde 2023

    El dólar arranca la semana al alza y registra su mayor valor en casi 100 días

    Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile
    Tendencias

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    “Muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida”: Meteochile activa alarma para dos regiones

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos
    El Deportivo

    Bélgica recibe portazo de la FIFA por absolución de Balogun e irá a instancias más altas que amenazan a Estados Unidos

    En vivo: Estados Unidos se mide contra Bélgica por el paso a los cuartos de final del Mundial

    El detalle del llamado de Trump a la FIFA y un antecedente en Chile: el polémico perdonazo a Balogun que agita el Mundial

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”
    Cultura y entretención

    Productoras de conciertos responden a Duco: “No anunciamos ni ponemos a la venta espectáculos de manera irresponsable”

    Por qué el escenario de BTS no ha sido problema en otros países y los millones que dejaría su paso por Chile

    Sylvester Stallone y la historia de Rocky: el guion que salvó su carrera en el cine

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos
    Mundo

    Cómo las olas de calor europeas impulsan una creciente demanda de productos de refrigeración chinos

    La Masacre de Nanjing: uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que aún tensiona a China y Japón

    “Recé mucho” y “un rayo de esperanza”: el sentido relato de Hernán Gil tras ser rescatado luego de ocho días bajo escombros en Venezuela

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare