Gigante estadounidense Greystar crece en Chile y adquiere operador de multifamily

La multinacional Greystar, uno de los mayores operadores de renta residencial en Estados Unidos, busca reforzar su apuesta por Chile y apunta a ganar espacio en el mercado nacional. En línea con ello, la firma estadounidense decidió adquirir el 100% de Lar Group, una empresa chilena especializada en la operación de activos multifamily.

Este anuncio se enmarca en un contexto en que “Greystar está comprometido con seguir creciendo en el país. Se ve una buena perspectiva para Chile hacia adelante, nosotros confiamos que así es”, dijo su country manager, Ivars Grinbergs.

Greystar estaba buscando de manera muy activa crecer inorgánicamente. Hace cerca de un año comenzaron las conversaciones con Lar Group, una firma perteneciente a Sanvest, ligada a la familia Villaseca. Las tratativas se intensificaron a fines de 2025 y durante este mes de julio lograron cerrar un acuerdo.

La adquisición es un avance en la estrategia de Greystar de crecer en la administración de edificios de renta residencial para terceros, “que es muy grande a nivel mundial, pero que en Chile no lo teníamos tan explorado. La forma de crecer fue ver a alguien con una operación similar a la de Greystar, similar en tamaño y similar en cuando a la forma de operar, que se alineara bien con la estregia. Lar cumple con ese requisito, y nosostros fuimos a buscarlo”, explicó el ejecutivo.

Lar Group administra actualmente un portafolio de 12 edificios ubicados en Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, La Florida y Santiago Centro. Todos los contratos con los dueños de los activos se mantendrán, y el foco de Greystar será mantener la cotinuidad operacional.

Si bien no entregaron el monto de la transacción, Grinbergs detalló que será financiado en un 50% por la filial chilena, y el 50% restante del capital proviene de la matriz. “Significa un tremendo voto de confianza de la matriz de Estados Unidos, porque finalmente es el resultado de que estamos haciendo bien las cosas en Chile”, declaró.

Anteriormente, en una entrevista con Pulso, el country manager de Greystar en Chile afirmó que este año invertirían cerca de US$25 millones. La anterior operación está considerada dentro de dicho monto, sin embargo, Grinbergs declaró que “entre los proyectos de desarrollo nuevos que vamos a invertir, más esta adquisición, en total va a superar los US$25 millones”.

“La incorporación de Lar Group nos permitirá consolidar aún más nuestro brazo operador en Chile, alcanzando una mayor escala y eficiencias para seguir entregando el mejor servicio a nuestros inversionistas y clientes. Asimismo, esta escala nos permitirá enfocarnos con mayor fuerza en nuestra línea de desarrollo de proyectos, donde vemos una oportunidad muy atractiva para el capital institucional, al mismo tiempo que seguimos impulsando nuevas oportunidades de inversión y crecimiento”, afirmó.

Consolidación de mercado

Grinbergs manifestó que actualmente Greystar tiene cerca de un 7% de participación en el mercado de renta residencial en Chile, con 11 edificios administrados por la compañía. Con la suma de la participación de Lar Group, estiman alcanzar una cuota cercana al 15%. En este momento, antes de buscar nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico, se orientarán a consolidar lo que ya tienen.

En todo caso, para Greystar la tendencia de consolidación del mercado seguirá dándose más allá de esta compañía, como parte de la evolución del mercado multifamily chileno. A medida que el segmento madura y aumenta la participación de inversionistas institucionales, la industria comienza a avanzar hacia esa etapa. “Se hace cada vez más relevante contar con plataformas con capacidad para incorporar mejores prácticas internacionales, manteniendo al mismo tiempo un fuerte conocimiento del mercado local”, indicó el ejecutivo.

“Se está dando a todo nivel de la industria. No solamente como administradores, sino que también en la AGF, en varias líneas de negocios. Tú necesitas un poquito más de escala para que sea más rentable el negocio. Operadores con pocas unidades, con pocos edificios, les cuesta mucho ser rentables. La operación requiere de un mínimo de gente, de estructura, para poder operar, y hay un mínimo que es bastante alto”, planteó Grinbergs. De hecho, considera que esta tendencia se mantendría, al menos, por los próximos dos años.

“Esto en el mediano plazo genera para los clientes un beneficio que es mucho mayor. Mayor acceso a data, mayor acceso a sistemas, a reportería, y, finalmente, a mejores negociaciones con los proveedores, que finalmente, termina traspasándose a los clientes sí o sí“, aseguró el country manager de Greystar.