Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad Paciente Crítico de Clínica Indisa: “La cobertura de vacunación contra la influenza no ha sido óptima”

De norte a sur, el país se vio afectado por varios sistemas frontales: frío, lluvias y viento. Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad Paciente Crítico de Clínica Indisa, advierte que si bien este clima no causa directamente enfermedades respiratorias, sí genera condiciones que favorecen la transmisión de los virus.

Por eso, el también miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia proyecta que la red asistencial se verá más cargada la próximas semanas, no solo con pacientes contagiados con algún virus respiratorio, sino también por otros problemas de salud derivados de las consecuencias que dejan estos eventos meteorológicos.

¿Cuál es el panorama actual de la circulación viral?

Las últimas semanas se ha registrado un incremento de virus respiratorios. De acuerdo con el último informe, se pesquisaron cerca de 3.700 casos y cerca de 1.000 de ellos resultaron positivos. Prácticamente la mitad corresponde a influenza A, especialmente en adultos mayores de 65 años. Le sigue en importancia la influenza B y, en tercer lugar, el rinovirus, que provoca un cuadro más comúnmente denominado como resfrío.

Es decir, ¿tenemos una circulación viral alta?

Hay una elevada circulación viral, predominando la influenza. Llama la atención que, si bien hay presencia de virus sincicial respiratorio, ha cambiado el comportamiento de los casos. Dada la inmunización que se hace de los recién nacidos con anticuerpos que confieren inmunidad, los casos más graves han disminuido y no se han registrado muertes por virus sincicial en recién nacidos y lactantes.

Pero, por el contrario, la influenza ha sido lo peor de esta temporada, ¿no?

Así es. Era previsible que hubiera un invierno complejo en términos de influenza, porque, si bien no es automático, hay una cierta correlación entre lo que ocurre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Sabíamos que en el norte la temporada de invierno anterior había sido bastante intensa, con muchos contagios y casos de cierta seriedad, lo que implicó una mayor demanda de atención sanitaria. Por otro lado, la cobertura de vacunación contra la influenza no ha sido óptima.

¿Qué explica que aún no se haya llegado al 80% de cobertura?

Se ha producido un cierto desapego a la vacunación después de la pandemia y un exceso de confianza, al creer que lo peor ya pasó. La gente no se preocupa tanto de acceder a la vacunación, que está disponible y que es gratuita, por lo menos para los grupos de riesgo en un principio y ahora para todos.

¿Aún no hay que bajar la guardia?

Todavía nos queda una parte importante del invierno. El aumento de casos no ha sido tan intenso porque vinieron las vacaciones escolares, y estas logran atenuar un poco la propagación viral. Además, el frente de mal tiempo da las condiciones para que la propagación de virus aumente.

¿Qué se proyecta para las próximas semanas?

Va a seguir la circulación viral. Esto continúa hasta que se agote la población susceptible. Además, los pronósticos meteorológicos hacen ver que seguirá el frente de mal tiempo, aunque más atenuado. Todo eso hace pensar que deberíamos tener todavía semanas de alta circulación viral durante lo que queda de julio y también en agosto.

¿Cuáles son exactamente las consecuencias de este clima en la salud de las personas, enfocadas en la circulación viral?

Por un lado, la población tiende a mantenerse más encerrada. Hay contaminación intradomiciliaria porque se usa calefacción y parte de esa calefacción funciona con combustibles. Además, los medios de transporte son más demandados y la gente viaja en condiciones de mayor cercanía, por lo que existe mayor riesgo de contagio. Pero, además, la exposición al frío, particularmente en algunas áreas del cuerpo como la nasofaringe, se ha demostrado que disminuye las inmunidades locales y sistémicas frente a las infecciones virales. Obviamente, si no hay virus presentes, esa disminución de la inmunidad no va a causar enfermedad.

En otras palabras, el cambio en la conducta de la población, el mayor hacinamiento, el encierro, la contaminación intradomiciliaria y los cambios en la inmunidad local y en la respuesta inmunitaria frente a los virus hacen que el período de invierno tenga un mayor riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Cómo proyectan la demanda asistencial para las próximas semanas?

La verdad es que la ocupación de camas, de camas críticas y la demanda en urgencia ha sido bastante crítica. En todos los centros estamos haciendo los mayores esfuerzos para agilizar el movimiento de pacientes, procurando que salgan lo antes posible de los diferentes niveles de complejidad de hospitalización para que así los pacientes que están ingresando a los hospitales puedan encontrar una cama de respaldo. Estamos bastante demandados desde hace ya varias semanas y lo más probable es que esto continúe en estas condiciones, lo que es preocupante porque, además, las condiciones de mal tiempo hacen prever que pueda haber un aumento de enfermedades respiratorias o de otras enfermedades, como infecciones intestinales o accidentes producto del temporal.

¿Cuál es el perfil de los pacientes que está consultando?

Los pacientes con cuadros más graves, en su mayoría, son adultos mayores de 65 años, con cuadros respiratorios que requieren hospitalización. Con todo, también hay otros pacientes, menores que también requieren cuidados más intensivos.

¿Y qué otros tipos de consulta hay? ¿Hay consulta ambulatoria y de urgencia?

Desde luego, la consulta ambulatoria es importantísima. Los servicios de urgencia están bastante llenos y amanecen en la mañana con dos o tres pacientes esperando hospitalización, mientras que las camas de hospitalización están ocupadas a plenitud en este período. Es un período complejo por la gran demanda de hospitalización. Pero, desde luego, el volumen de pacientes hospitalizados es menor que el de los pacientes que se ven en consulta ambulatoria y en los servicios de urgencia.