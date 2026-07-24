SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad Paciente Crítico de Clínica Indisa: “La cobertura de vacunación contra la influenza no ha sido óptima”

    El integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia recalca que aún queda invierno y que el "desapego" y "exceso de confianza" frente a la vacunación después de la pandemia es un problema complejo.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    De norte a sur, el país se vio afectado por varios sistemas frontales: frío, lluvias y viento. Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad Paciente Crítico de Clínica Indisa, advierte que si bien este clima no causa directamente enfermedades respiratorias, sí genera condiciones que favorecen la transmisión de los virus.

    Por eso, el también miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia proyecta que la red asistencial se verá más cargada la próximas semanas, no solo con pacientes contagiados con algún virus respiratorio, sino también por otros problemas de salud derivados de las consecuencias que dejan estos eventos meteorológicos.

    ¿Cuál es el panorama actual de la circulación viral?

    Las últimas semanas se ha registrado un incremento de virus respiratorios. De acuerdo con el último informe, se pesquisaron cerca de 3.700 casos y cerca de 1.000 de ellos resultaron positivos. Prácticamente la mitad corresponde a influenza A, especialmente en adultos mayores de 65 años. Le sigue en importancia la influenza B y, en tercer lugar, el rinovirus, que provoca un cuadro más comúnmente denominado como resfrío.

    Es decir, ¿tenemos una circulación viral alta?

    Hay una elevada circulación viral, predominando la influenza. Llama la atención que, si bien hay presencia de virus sincicial respiratorio, ha cambiado el comportamiento de los casos. Dada la inmunización que se hace de los recién nacidos con anticuerpos que confieren inmunidad, los casos más graves han disminuido y no se han registrado muertes por virus sincicial en recién nacidos y lactantes.

    Pero, por el contrario, la influenza ha sido lo peor de esta temporada, ¿no?

    Así es. Era previsible que hubiera un invierno complejo en términos de influenza, porque, si bien no es automático, hay una cierta correlación entre lo que ocurre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Sabíamos que en el norte la temporada de invierno anterior había sido bastante intensa, con muchos contagios y casos de cierta seriedad, lo que implicó una mayor demanda de atención sanitaria. Por otro lado, la cobertura de vacunación contra la influenza no ha sido óptima.

    ¿Qué explica que aún no se haya llegado al 80% de cobertura?

    Se ha producido un cierto desapego a la vacunación después de la pandemia y un exceso de confianza, al creer que lo peor ya pasó. La gente no se preocupa tanto de acceder a la vacunación, que está disponible y que es gratuita, por lo menos para los grupos de riesgo en un principio y ahora para todos.

    ¿Aún no hay que bajar la guardia?

    Todavía nos queda una parte importante del invierno. El aumento de casos no ha sido tan intenso porque vinieron las vacaciones escolares, y estas logran atenuar un poco la propagación viral. Además, el frente de mal tiempo da las condiciones para que la propagación de virus aumente.

    ¿Qué se proyecta para las próximas semanas?

    Va a seguir la circulación viral. Esto continúa hasta que se agote la población susceptible. Además, los pronósticos meteorológicos hacen ver que seguirá el frente de mal tiempo, aunque más atenuado. Todo eso hace pensar que deberíamos tener todavía semanas de alta circulación viral durante lo que queda de julio y también en agosto.

    ¿Cuáles son exactamente las consecuencias de este clima en la salud de las personas, enfocadas en la circulación viral?

    Por un lado, la población tiende a mantenerse más encerrada. Hay contaminación intradomiciliaria porque se usa calefacción y parte de esa calefacción funciona con combustibles. Además, los medios de transporte son más demandados y la gente viaja en condiciones de mayor cercanía, por lo que existe mayor riesgo de contagio. Pero, además, la exposición al frío, particularmente en algunas áreas del cuerpo como la nasofaringe, se ha demostrado que disminuye las inmunidades locales y sistémicas frente a las infecciones virales. Obviamente, si no hay virus presentes, esa disminución de la inmunidad no va a causar enfermedad.

    En otras palabras, el cambio en la conducta de la población, el mayor hacinamiento, el encierro, la contaminación intradomiciliaria y los cambios en la inmunidad local y en la respuesta inmunitaria frente a los virus hacen que el período de invierno tenga un mayor riesgo de enfermedades respiratorias.

    ¿Cómo proyectan la demanda asistencial para las próximas semanas?

    La verdad es que la ocupación de camas, de camas críticas y la demanda en urgencia ha sido bastante crítica. En todos los centros estamos haciendo los mayores esfuerzos para agilizar el movimiento de pacientes, procurando que salgan lo antes posible de los diferentes niveles de complejidad de hospitalización para que así los pacientes que están ingresando a los hospitales puedan encontrar una cama de respaldo. Estamos bastante demandados desde hace ya varias semanas y lo más probable es que esto continúe en estas condiciones, lo que es preocupante porque, además, las condiciones de mal tiempo hacen prever que pueda haber un aumento de enfermedades respiratorias o de otras enfermedades, como infecciones intestinales o accidentes producto del temporal.

    ¿Cuál es el perfil de los pacientes que está consultando?

    Los pacientes con cuadros más graves, en su mayoría, son adultos mayores de 65 años, con cuadros respiratorios que requieren hospitalización. Con todo, también hay otros pacientes, menores que también requieren cuidados más intensivos.

    ¿Y qué otros tipos de consulta hay? ¿Hay consulta ambulatoria y de urgencia?

    Desde luego, la consulta ambulatoria es importantísima. Los servicios de urgencia están bastante llenos y amanecen en la mañana con dos o tres pacientes esperando hospitalización, mientras que las camas de hospitalización están ocupadas a plenitud en este período. Es un período complejo por la gran demanda de hospitalización. Pero, desde luego, el volumen de pacientes hospitalizados es menor que el de los pacientes que se ven en consulta ambulatoria y en los servicios de urgencia.

    Más sobre:SaludVirusVirus respiratorios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz

    Fórmula de Hacienda para compensar a los municipios divide a los alcaldes y tensiona discusión en el Senado

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    Lo más leído

    1.
    Costo de operativo se estima en $100 millones: Codina pide al CDE evaluar acciones contra rescatados en San José de Maipo

    Costo de operativo se estima en $100 millones: Codina pide al CDE evaluar acciones contra rescatados en San José de Maipo

    2.
    Periodista Marco Sotomayor amplía querella contra empresario gastronómico por lavado de activos

    Periodista Marco Sotomayor amplía querella contra empresario gastronómico por lavado de activos

    3.
    Críticas transversales y sumario administrativo de Gendarmería tras conocerse guillatún para El Rana en hospital base de Valdivia

    Críticas transversales y sumario administrativo de Gendarmería tras conocerse guillatún para El Rana en hospital base de Valdivia

    4.
    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    Un refugio con comida y muestras de arrepentimiento: detalles del rescate de los tres jóvenes perdidos en Cajón del Maipo

    5.
    TC abre inusual proceso para expulsar del ordenamiento jurídico la exigencia de buena conducta en juramento de abogados

    TC abre inusual proceso para expulsar del ordenamiento jurídico la exigencia de buena conducta en juramento de abogados

    6.
    Poduje remueve a la encargada nacional de reconstrucción del Minvu

    Poduje remueve a la encargada nacional de reconstrucción del Minvu

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz
    Chile

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz

    Fórmula de Hacienda para compensar a los municipios divide a los alcaldes y tensiona discusión en el Senado

    Kast se reúne con presidentes de partidos tras fracaso en Senado de megarreforma y emergencia climática

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo
    Tendencias

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U
    El Deportivo

    “No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U

    En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana

    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura
    Tecnología

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear
    Mundo

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

    Una multa de US$ 1,8 millones y 15 días para pagar: las duras sanciones con las que Trump busca acelerar la salida de migrantes de EE.UU.

    Trump confirma que Xi visitará EE.UU. el próximo 24 de septiembre

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui