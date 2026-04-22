Megarreforma: Frente Amplio anuncia reunión con el gobierno el lunes en La Moneda

A eso de las 11.30 horas de este miércoles -y tras conocerce por completo el proyecto de reconstrucción nacional presentado por el gobierno de José Antonio Kast- en una reunión que sostuvieron las jefas de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gael Yeomans y Emilia Schneider, y el senador de la colectividad Diego Ibáñez con el ministro de la Segpres José García Ruminot en el Congreso, se acordó un encuentro el próximo lunes en La Moneda para abordar la megarreforma.

Asi lo informó el legislador Ibañez: “De mutuo acuerdo hemos agendado una reunión para este día lunes en La Moneda, en la tarde, para revisar el detalle del proyecto”.

Sin embargo, la postura de la colectividad sigue siendo crítica frente a la iniciativa legal: “A priori, señalar dos cosas. Primero, el corazón del proyecto sigue siendo un beneficio tributario a los más ricos de la sociedad y no mira con detalle y con atención las necesidades de la clase media”.

Asimismo, añadió que “hoy tenemos una inflación que va al alza, tenemos un estancamiento económico proyectado por el Banco Central y el Consejo Asesor Fiscal hoy también está levantando alerta respecto de la falta de recaudación que podría provocar de que las grandes empresas, estamos hablando del 1% de las empresas inscritas en el país, tributen menos. Eso provocaría un déficit aún mayor en materia de inversión en educación, en salud y en trabajo, que son las tres carteras que se llevan el 60% del gasto público. Creemos que cualquier medida que implique crecimiento, mejora de salarios, empleos, tiene que significar redistribución de riqueza”.