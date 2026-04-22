SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Megarreforma: Frente Amplio anuncia reunión con el gobierno el lunes en La Moneda

    El encuentro se agendó tras una reunión del ministro de la Segpres, José García Ruminot, con los representantes de los diputados y senadores frenteamplistas.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    El ministro José García Ruminot en reunión con parlamentarios del Frente Amplio.

    A eso de las 11.30 horas de este miércoles -y tras conocerce por completo el proyecto de reconstrucción nacional presentado por el gobierno de José Antonio Kast- en una reunión que sostuvieron las jefas de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gael Yeomans y Emilia Schneider, y el senador de la colectividad Diego Ibáñez con el ministro de la Segpres José García Ruminot en el Congreso, se acordó un encuentro el próximo lunes en La Moneda para abordar la megarreforma.

    Asi lo informó el legislador Ibañez: “De mutuo acuerdo hemos agendado una reunión para este día lunes en La Moneda, en la tarde, para revisar el detalle del proyecto”.

    Sin embargo, la postura de la colectividad sigue siendo crítica frente a la iniciativa legal: “A priori, señalar dos cosas. Primero, el corazón del proyecto sigue siendo un beneficio tributario a los más ricos de la sociedad y no mira con detalle y con atención las necesidades de la clase media”.

    Asimismo, añadió que “hoy tenemos una inflación que va al alza, tenemos un estancamiento económico proyectado por el Banco Central y el Consejo Asesor Fiscal hoy también está levantando alerta respecto de la falta de recaudación que podría provocar de que las grandes empresas, estamos hablando del 1% de las empresas inscritas en el país, tributen menos. Eso provocaría un déficit aún mayor en materia de inversión en educación, en salud y en trabajo, que son las tres carteras que se llevan el 60% del gasto público. Creemos que cualquier medida que implique crecimiento, mejora de salarios, empleos, tiene que significar redistribución de riqueza”.

    Respecto del encuentro con el Gobierno, del que aún se desconocen completamente quiénes participarán, Ibañez explicó que: “Nosotros vamos el día lunes a conocer los detalles, a discutir los detalles, porque dado que ya está presentado este proyecto, naturalmente nuestra vocación es parlamentar, es dialogar, pero también defender claramente las medidas que podían ir en franco retroceso que hoy benefician a la ciudadanía y a la clase media”.

    Más sobre:Frente AmplioDiego IbáñezMegarreformaReconstrucción nacionalLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería dispone sumario por funcionarios de la cartera que seguirían realizando gestiones por postulación de Bachelet

    Los sigilosos pasos de Quiroz en el Congreso para mantener el timón de tramitación del megaproyecto

    “Con el municipalismo no se juega”: alcaldes en alerta máxima por eliminación de contribuciones en Plan de Reconstrucción

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba proyecto de Escuelas Protegidas con rechazo del PC, FA y el PDG

    Cámara aprueba proyecto de Escuelas Protegidas con rechazo del PC, FA y el PDG

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Cancillería dispone sumario por funcionarios de la cartera que seguirían realizando gestiones por postulación de Bachelet
    Chile

    Cancillería dispone sumario por funcionarios de la cartera que seguirían realizando gestiones por postulación de Bachelet

    Los sigilosos pasos de Quiroz en el Congreso para mantener el timón de tramitación del megaproyecto

    “Con el municipalismo no se juega”: alcaldes en alerta máxima por eliminación de contribuciones en Plan de Reconstrucción

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo
    El Deportivo

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel

    “Se los maneja de otra manera”: jugador de Unión La Calera arremete contra el arbitraje tras polémica con Fernando Zampedri

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson
    Cultura y entretención

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running