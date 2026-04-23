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    Política

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    "La tasa es y seguirá en el 12.5%, solo que la oportunidad de materializarlo será más adelante en un proyecto distinto”, reiteró el ministro del Interior.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Continúan los coletazos de la megarreforma, el proyecto clave del gobierno de José Antonio Kast que fue ingresado finalmente esta semana al Congreso.

    Esta mañana, el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, rebatió los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre el acuerdo para la megarreforma del Ejecutivo y afirmó que sí incluye la demanda del mundo de las Pyme de mantener el impuesto de primera categoría para ese sector en 12,5%.

    Esto luego de que Alvarado descartó que dicha medida sea parte del compromiso para que el partido fundado por Franco Parisi se abriera a aprobar la idea de legislar el megaproyecto.

    En concreto, Valenzuela emplazó al gobierno a “respetar los acuerdos" y a dejar “los errores no forzados para el tenis”.

    Horas más tarde, con ánimos de despejar la situación, el ministro Alvarado señaló: “El tema de las pymes es un compromiso del Presidente con agrupaciones y hoy se les reiteró que la oportunidad de materializar el acuerdo no es en este proyecto y que la tasa vigente se mantendrá, y así lo ratificaron las Pymes”.

    “En resumen todos comparten el mismo objetivo, las Pymes, el Presidente y los parlamentarios. La tasa es y seguirá en el 12.5%, solo que la oportunidad de materializarlo será más adelante en un proyecto distinto”, agregó el jefe de gabinete del Presidente Kast desde La Moneda.

    Más sobre:GobiernoMegarreformaPDGClaudio Alvarado

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