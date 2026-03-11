En vivo: O’Higgins visita a Deportes Tolima con el objetivo de instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores
El equipo de Lucas Bovaglio busca la clasificación en el certamen continental.
Minuto a minuto
Deportes Tolima 0-0 O’Higgins
Global: 0-1
1′. ¡Comienza el partido!
Ya juegan Deportes Tolima y O’Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro.
La formación de Deportes Tolima:
La formación de O’Higgins:
Bienvenidos a nueva transmisión de El Deportivo. O’Higgins visita a Deportes Tolima en la Copa Libertadores.
El cuadro chileno llega con ventaja mínima tras su victoria por 1-0 en el duelo de ida disputado la semana pesada en Rancagua.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.