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    Juan Román Riquelme reacciona al choque entre Boca Juniors y la UC en Copa Libertadores: “A Gary Medel lo adoro, es mi amigo”

    El presidente e ídolo del cuadro xeneize se refirió al enfrentamiento ante Universidad Católica y reveló haber recibido un mensaje del Pitbull durante el sorteo: "Será un placer verlo en Chile y en La Bombonera", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Román Riquelme junto a Gary Medel en la presentación del defensor. Foto: @BocaJrsOficial /X.

    Universidad Católica estuvo lejos de salir airoso del sorteo de la Copa Libertadores 2026. El conjunto cruzado cayó en el grupo de la muerte, donde deberá enfrentar a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona. La UC tiene un complejo panorama por delante.

    De todas formas, el presidente Juan Tagle valoró la magnitud de los rivales que enfrentará el club y que recibirán en el Claro Arena: “Es un grupo muy atractivo, que desafía, que dan ganas de jugarlo. Este año estamos estrenando nuestra casa nueva, el Claro Arena, probablemente uno de los recintos más modernos de Sudamérica, está hermoso nuestro estadio”, dijo.

    Por lo que veo, en la primera fecha recibiremos a Boca. También tendremos a Cruzeiro y Barcelona, todos rivales de un alto linaje. Algunos dicen que es un sorteo duro, sí, probablemente es de los grupos difíciles, pero es muy atractivo”, señaló.

    Tagle se refirió los encuentros Boca Juniors, que considera como una revancha tras la derrota en las semifinales de la Sudamericana 2005, donde los argentinos terminarían coronándose. Eso sí, aseguró aún no tener contacto con Juan Román Riquelme, timonel e ídolo del Xeneize: “No hemos hablado todavía, pero espero saludarlo para ya empezar a organizar lo que será ese duelo. Nosotros tuvimos una semifinal de Sudamericana hace varios años, que tuvimos un buen resultado en Argentina y después una derrota injusta en Santiago, lo tengo muy grabado ese último duelo con Boca. Será una buena oportunidad para buscar una revancha”, dijo.

    La respuesta de Riquelme

    Por otra parte, Riquelme se refirió al duelo con la UC y reveló haber recibido un mensaje de Gary Medel tras enterarse de su enfrentamiento: “La Copa es maravillosa, recién terminado el sorteo y ya tengo un mensaje de Gary Medel, que nos vamos a ver ahora en Chile y eso para mí es maravilloso”, señaló en entrevista con DSports.

    “El fútbol te hace conocer mucha gente. Yo a Gary lo adoro, es un amigo mío. Lo quiero mucho, quiero mucho a su familia. Será un placer verlo en Chile, verlo en La Bombonera. Vamos a querer ganar; él va a querer hacer lo mismo, nosotros también, pero creo que el fútbol hace cosas que uno no se da cuenta, conocer países, hacer amigos, soñar… Todos los equipos son difíciles, por algo están en la Copa. Nuestro objetivo es jugar los 13 partidos", continuó sobre su relación con el Pitbull, quien militó en Boca en dos etapas. La primera entre 2009 y 2010, y la segunda durante 2024, previo a su retorno a San Carlos de Apoquindo.

    Para Román y Boca Juniors, ganar el torneo es una obligación: “Es una obsesión para todos, creo que los demás no juegan para no ganarla. El hincha de Boca la vive de una manera muy especial. Hay que soñar con que vas a jugar todos los partidos, si nos hacemos fuertes de local vamos a hacer fuerza”, zanjó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCBoca JuniorsJuan Román RiquelmeGary Medel

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